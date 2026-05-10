Silivri Bülbülü Şaban Sevinç, CHP Genel Merkezi'ne bırakılan 1 milyon Euro'nun partiye yapılan bağış olduğunu ve teknik olarak suç olmadığını savundu.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon Euro'yu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bunun Özgür Özel'in bilgisi dahilinde babasının adaylığı için istendiğini itiraf etti.

CHP "Akdeniz ateşi" ile kavruluyor... Eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek 'in oğlu Gökhan Böcek'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. Böcek, Veli Ağbaba 'nın talebi üzerine 1 milyon Euro'yu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini, bu paranın Özgür Özel 'in bilgisi ve talimatı dahilinde babasının adaylığı için "adaylık ücreti" gibi istendiğini açıkladı. Teknik incelemeler ve baz kayıtları Gökhan Böcek'in o tarihte Genel Merkez çevresinde olduğunu doğruladı.

'BÖCEK'LERE KÜFÜR KIYAMET



Genel Merkez'in siyasi rüşvetle kurduğu aday borsası deşifre olurken foyası ortaya çıkan CHP'li vekiller Böcek ailesine hakaret ve beddualar etti.



CHP İstanbul Miiletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon Euro rüşvet parası indiren Gökhan Böcek'e "pislik böcek, yavşak" dedi. Veli Ağbaba ise Gökhan Böcek için "Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.



MUHİTTİN BÖCEK DE İTİRAFÇI OLDU: 8.5 SAAT İFADE VERDİ



CHP'yi esas sarsan Gökhan Böcek'ten sonra Muhittin Böcek'in itirafçı olması oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında tam 8.5 saat ifade veren Böcek'in "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dediği iddia edildi.