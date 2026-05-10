CHP "Akdeniz ateşi" ile kavruluyor... Eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.
Böcek, Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon Euro'yu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini, bu paranın Özgür Özel'in bilgisi ve talimatı dahilinde babasının adaylığı için "adaylık ücreti" gibi istendiğini açıkladı. Teknik incelemeler ve baz kayıtları Gökhan Böcek'in o tarihte Genel Merkez çevresinde olduğunu doğruladı.
'BÖCEK'LERE KÜFÜR KIYAMET
Genel Merkez'in siyasi rüşvetle kurduğu aday borsası deşifre olurken foyası ortaya çıkan CHP'li vekiller Böcek ailesine hakaret ve beddualar etti.
CHP İstanbul Miiletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon Euro rüşvet parası indiren Gökhan Böcek'e "pislik böcek, yavşak" dedi. Veli Ağbaba ise Gökhan Böcek için "Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.
MUHİTTİN BÖCEK DE İTİRAFÇI OLDU: 8.5 SAAT İFADE VERDİ
CHP'yi esas sarsan Gökhan Böcek'ten sonra Muhittin Böcek'in itirafçı olması oldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında tam 8.5 saat ifade veren Böcek'in "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dediği iddia edildi.
'Teknik olarak bir suç değil''
Antalya'da patlayan lağımın kokusu yayılırken CHP medyatik bir operasyona girişti. Muhittin Böcek'in adaylığı için Genel Merkez'e verilen 1 milyon Euro'luk rüşvete "bağış" kılıfı uyduruldu.
SİLİVRİ BÜLBÜLÜ SAVUNAYIM DERKEN BATIRDI!
Bu bağlamda ismi İBB iddianamesinde "fonlanan gazeteciler" listesinde yer alan ve kamuoyunda "Silivri Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç'ten ise akla ziyan bir savunma geldi.
RÜŞVETE BAĞIŞ KILIFI
Gazeteci Kenan Taş'ın yayınına konuk olan Sevinç, "Böcek ailesi tarafından CHP Genel Merkezi'ne 1 Milyon Euro bırakılmışsa bile bu partisine yaptığı bir bağıştır. Teknik olarak bir suç değil. Vay işte seçim öncesi adaylardan rüşvet almışlar. Teknik olarak rüşvet değil" dedi.
Bu sözlerin hemen ardından kendiyle çelişen ve gerçeği ikrar eden Sevinç, "O parayı aldılar karşılığında Muhittin Böceği tekrar aday yaptılar dolayısıyla siyasi rüşvet..." ifadelerini kullandı.
Ancak bu sözlerin de arkasında duramadı.
Sevinç, "Teknik olarak rüşvet değil, rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması lazım. Evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil" ifadelerini kullandı.
