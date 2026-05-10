CHP'yi "Böcek" sardı... Rüşveti aklamak "Silivri Bülbülleri"ne kaldı! Şaban Sevinç'ten akla ziyan sözler

CHP'nin fonladığı Silivri tesirindeki ısmarlama kalemşorlar Muhittin Böcek'in yeniden adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne verilen 1 milyon Euro'luk rüşvete "bağış" kılıfı uydurdu. Kamuoyunda "Silivri Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç, CHP'deki adaylık borsasını akla ziyan sözlerle savunmaya kalktı. Sevinç, "Böcek ailesi tarafından CHP Genel Merkezi'ne 1 Milyon Euro bırakılmışsa bile bu partisine yaptığı bir bağıştır. Teknik olarak bir suç değil" dedi. Daha sonra siyasi rüşvetin suç olmadığını savundu.

  • Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon Euro'yu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini ve bunun Özgür Özel'in bilgisi dahilinde babasının adaylığı için istendiğini itiraf etti.
  • Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında 8,5 saat ifade verdi ve oğlu Gökhan'ın 1 milyon Euro istendiğine yönelik beyanının doğru olduğunu söyledi.
  • Silivri Bülbülü Şaban Sevinç, CHP Genel Merkezi'ne bırakılan 1 milyon Euro'nun partiye yapılan bağış olduğunu ve teknik olarak suç olmadığını savundu.

CHP "Akdeniz ateşi" ile kavruluyor... Eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Böcek, Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon Euro'yu CHP Genel Merkezi'ne götürüp teslim ettiğini, bu paranın Özgür Özel'in bilgisi ve talimatı dahilinde babasının adaylığı için "adaylık ücreti" gibi istendiğini açıkladı. Teknik incelemeler ve baz kayıtları Gökhan Böcek'in o tarihte Genel Merkez çevresinde olduğunu doğruladı.

Gökhan Böcek'ten sonra Muhittin Böcek de itirafçı oldu


'BÖCEK'LERE KÜFÜR KIYAMET

Genel Merkez'in siyasi rüşvetle kurduğu aday borsası deşifre olurken foyası ortaya çıkan CHP'li vekiller Böcek ailesine hakaret ve beddualar etti.

CHP İstanbul Miiletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon Euro rüşvet parası indiren Gökhan Böcek'e "pislik böcek, yavşak" dedi. Veli Ağbaba ise Gökhan Böcek için "Allah belasını versin" ifadelerini kullandı.

CHPyi titreten 8.5 saat! Muhittin Böcek önce istifa dedi sonra itirafçı oldu: Sus demeye gelen Özgür Karabatı eli boş gönderdi


MUHİTTİN BÖCEK DE İTİRAFÇI OLDU: 8.5 SAAT İFADE VERDİ

CHP'yi esas sarsan Gökhan Böcek'ten sonra Muhittin Böcek'in itirafçı olması oldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında tam 8.5 saat ifade veren Böcek'in "Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur" dediği iddia edildi.

Fondaş Şaban Sevinç adaylık rüşvetine ʺbağışʺ kılıfı uydurdu


Antalya'da patlayan lağımın kokusu yayılırken CHP medyatik bir operasyona girişti. Muhittin Böcek'in adaylığı için Genel Merkez'e verilen 1 milyon Euro'luk rüşvete "bağış" kılıfı uyduruldu.

'Teknik olarak bir suç değil''


SİLİVRİ BÜLBÜLÜ SAVUNAYIM DERKEN BATIRDI!

Bu bağlamda ismi İBB iddianamesinde "fonlanan gazeteciler" listesinde yer alan ve kamuoyunda "Silivri Bülbülü" olarak bilinen Şaban Sevinç'ten ise akla ziyan bir savunma geldi.

RÜŞVETE BAĞIŞ KILIFI

Gazeteci Kenan Taş'ın yayınına konuk olan Sevinç, "Böcek ailesi tarafından CHP Genel Merkezi'ne 1 Milyon Euro bırakılmışsa bile bu partisine yaptığı bir bağıştır. Teknik olarak bir suç değil. Vay işte seçim öncesi adaylardan rüşvet almışlar. Teknik olarak rüşvet değil" dedi.

1 milyon Euro'luk adaylık parasına ʺönce siyasi rüşvetʺ diyen Sevinç daha sonra ʺTeknik olarak suç değilʺ diyerek kıvırdı



Bu sözlerin hemen ardından kendiyle çelişen ve gerçeği ikrar eden Sevinç, "O parayı aldılar karşılığında Muhittin Böceği tekrar aday yaptılar dolayısıyla siyasi rüşvet..." ifadelerini kullandı.

Ancak bu sözlerin de arkasında duramadı.

Sevinç, "Teknik olarak rüşvet değil, rüşvet olması için bir tarafın kamuda çalışması lazım. Evet siyasi rüşvet gibi görünüyor ama suç değil" ifadelerini kullandı.

