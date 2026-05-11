Galatasaray, üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattını güçlendirmek için Avrupa'da dikkat çeken isimleri yakından takip ediyor.
İLK HEDEF TZOLIS
Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın kanat transferindeki öncelikli hedeflerinden biri Christos Tzolis oldu. Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
49 MAÇTA 43 GOLE KATKI
Tzolis, bu sezon Club Brugge formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı. Yunan kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 24 asist üreterek toplamda 43 gole doğrudan katkı sağladı.
BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK
Belçika temsilcisinin yıldız futbolcu için 35 ila 40 milyon euro arasında bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu rakam, Galatasaray açısından transfer sürecinin en zorlu başlıklarından biri olarak görülüyor.
AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE
Tzolis'e yalnızca Galatasaray'ın ilgi göstermediği belirtildi. Haberde, Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Bu nedenle sarı-kırmızılıları transfer yarışında ciddi bir rekabet bekliyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU
Galatasaray, Tzolis transferinde Şampiyonlar Ligi faktörünü öne çıkarmayı planlıyor. Ancak genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın elit liglerinden birinde devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu ikna etmek için güçlü bir proje sunması gerekecek.