Belçika kulübü, Tzolis için 35 ila 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Club Brugge forması giyen Tzolis, bu sezon 49 maçta 19 gol ve 24 asistle toplamda 43 gole katkı sağladı.

Galatasaray, üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattını güçlendirmek için Avrupa'da dikkat çeken isimleri yakından takip ediyor.

Tzolis, bu sezon Club Brugge formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı. Yunan kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 24 asist üreterek toplamda 43 gole doğrudan katkı sağladı.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın kanat transferindeki öncelikli hedeflerinden biri Christos Tzolis oldu. Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Christos Tzolis Yunanistan Milli Takımı forması giyiyor

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Belçika temsilcisinin yıldız futbolcu için 35 ila 40 milyon euro arasında bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu rakam, Galatasaray açısından transfer sürecinin en zorlu başlıklarından biri olarak görülüyor.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Tzolis'e yalnızca Galatasaray'ın ilgi göstermediği belirtildi. Haberde, Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Bu nedenle sarı-kırmızılıları transfer yarışında ciddi bir rekabet bekliyor.