CANLI YAYIN
Geri

Transferde sirtaki zamanı! Galatasaray'a 35 milyon euroluk yıldız

Galatasaray, Club Brugge forması giyen Christos Tzolis’i transfer listesine aldı. Yunan yıldız için Belçika ekibinin 35-40 milyon euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Transferde sirtaki zamanı! Galatasaray'a 35 milyon euroluk yıldız
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, 4. Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezon için kadro planlamasına başladı.
  • Yunanistan basınında, Galatasaray'ın kanat transferindeki öncelikli hedefinin Christos Tzolis olduğu belirtildi.
  • Club Brugge forması giyen Tzolis, bu sezon 49 maçta 19 gol ve 24 asistle toplamda 43 gole katkı sağladı.
  • Belçika kulübü, Tzolis için 35 ila 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Galatasaray, Tzolis transferinde Şampiyonlar Ligi faktörünü öne çıkarmayı planlıyor.

Galatasaray, üst üste 4. Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonun kadro planlamasına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, özellikle hücum hattını güçlendirmek için Avrupa'da dikkat çeken isimleri yakından takip ediyor.

Christos Tzolis bu sezon 43 gole adını yazdırdı

İLK HEDEF TZOLIS

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray'ın kanat transferindeki öncelikli hedeflerinden biri Christos Tzolis oldu. Club Brugge forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

49 MAÇTA 43 GOLE KATKI

Tzolis, bu sezon Club Brugge formasıyla 49 resmi maçta görev yaptı. Yunan kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 19 gol ve 24 asist üreterek toplamda 43 gole doğrudan katkı sağladı.

Christos Tzolis Yunanistan Milli Takımı forması giyiyor

BONSERVİS BEKLENTİSİ YÜKSEK

Belçika temsilcisinin yıldız futbolcu için 35 ila 40 milyon euro arasında bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü. Bu rakam, Galatasaray açısından transfer sürecinin en zorlu başlıklarından biri olarak görülüyor.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Tzolis'e yalnızca Galatasaray'ın ilgi göstermediği belirtildi. Haberde, Avrupa'nın beş büyük liginden kulüplerin de oyuncuyu yakından takip ettiği aktarıldı. Bu nedenle sarı-kırmızılıları transfer yarışında ciddi bir rekabet bekliyor.

Galatasaray, Noa Lang sonrası kanatlarını garanti altına almak amacında

ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Galatasaray, Tzolis transferinde Şampiyonlar Ligi faktörünü öne çıkarmayı planlıyor. Ancak genç yıldızın kariyerine Avrupa'nın elit liglerinden birinde devam etmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu nedenle sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu ikna etmek için güçlü bir proje sunması gerekecek.

Galatasarayda 40 milyon euroluk operasyon! Sara gidiyor Bernardo Silva geliyorGalatasarayda 40 milyon euroluk operasyon! Sara gidiyor Bernardo Silva geliyor
Galatasaray'da 40 milyon euroluk operasyon! Sara gidiyor Bernardo Silva geliyor

Galatasaray'da 40 milyon euroluk operasyon! Sara gidiyor Bernardo Silva geliyor
SONRAKİ HABER

Galatasaray'da 40 milyon euroluk operasyon! 1 ayrılık 1 transfer

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler