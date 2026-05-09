CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa etti.Burcu Köksal için "kesin ihraç" talebi
SAYI 16'YA ÇIKTI
Yolsuzluk iddiaları, şaibeli kurultay tartışmaları ve kaset skandallarıyla çalkalanan CHP'de istifa depremi büyüyor. Köksal'ın AK Parti'ye geçişiyle saflarını değiştiren başkan sayısı 16'ya ulaştı.
Özel'in yönetimindeki CHP MYK, Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etmişti.
İSTİFA ETTİĞİ PARTİYE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
"ÇOK HUZURLUYUM İÇİM ÇOK RAHAT"
Köksal, yaptığı açıklamada "Yarın AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da benimle birlikte AK Parti'ye katılacak" ifadelerini kullandı.
"BİZİM SAVUNDUĞUMUZ CHP'DEN ESER KALMADI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 45 dakika görüştüğünü söyleyen Köksal, "Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama bizim savunduğumuz CHP'den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim" şeklinde konuştu.
CHP'de artık siyaset yapma imkanının kalmadığını savunan Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanarak "Özel'in 'boşan' mesajı, yazdığı mesajların içinde en hafifi" dedi.
"ÖZGÜR ÖZEL BENİ TEHDİT ETTİ"
Son günlerde gündeme gelen tehdit tartışmalarıyla ilgili de konuşan Köksal, "Evet, ben tehdit edildim. Beni Özgür Özel tehdit etti" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Köksal'ın "Özel'in 'boşan' mesajı, yazdığı mesajların içinde en hafifi" dediği öne sürüldü. "2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" şeklinde bir ifade kullanıldığı iddiası da aktarıldı.
