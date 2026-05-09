CHP'de Burcu Köksal depremi: İstifa etti AK Parti'ye geçiyor | Özgür Özel'e yaylım ateşi: "Boşan" mesajı en hafifi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Burcu Köksal depremi yaşanıyor. CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Burcu Köksal istifa ederek AK Parti'ye katılacağını duyurdu. İstifa ettiğiğ partisini yaylım ateşine tutan Köksal aynı zamanda Özgür Özel hakkında şok sözler kullandı. “Özel’in ‘boşan’ mesajı, yazdığı mesajların içinde en hafifi” dediği öne sürülen Köksal'ın aynı zamanda “Beni belediye başkanı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Öte yandan Köksal'ın geçişiyle saflarını değiştiren başkan sayısı 16’ya ulaştı.

  • CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal partisinden istifa etti.
  • Burcu Köksal ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AK Parti'ye katılacağı açıklandı.
  • Köksal, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından siyasi hayatına AK Parti'de devam etme kararı aldığını bildirdi.
  • İstifa sürecine ilişkin açıklama yapan Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından tehdit edildiğini iddia etti.
  • Burcu Köksal'ın katılımıyla birlikte CHP'den ayrılarak AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 16'ya yükseldi.

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa etti.

Burcu Köksal için "kesin ihraç" talebi

SAYI 16'YA ÇIKTI

Yolsuzluk iddiaları, şaibeli kurultay tartışmaları ve kaset skandallarıyla çalkalanan CHP'de istifa depremi büyüyor. Köksal'ın AK Parti'ye geçişiyle saflarını değiştiren başkan sayısı 16'ya ulaştı.

CHP'den kesin ihraç talebi

Özel'in yönetimindeki CHP MYK, Köksal'ı kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk etmişti.

İSTİFA ETTİĞİ PARTİYE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

"ÇOK HUZURLUYUM İÇİM ÇOK RAHAT"
Köksal, yaptığı açıklamada "Yarın AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da benimle birlikte AK Parti'ye katılacak" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SAVUNDUĞUMUZ CHP'DEN ESER KALMADI"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 45 dakika görüştüğünü söyleyen Köksal, "Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama bizim savunduğumuz CHP'den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim" şeklinde konuştu.

CHP'de artık siyaset yapma imkanının kalmadığını savunan Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da dikkat çeken ifadeler kullanarak "Özel'in 'boşan' mesajı, yazdığı mesajların içinde en hafifi" dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ TEHDİT ETTİ"
Son günlerde gündeme gelen tehdit tartışmalarıyla ilgili de konuşan Köksal, "Evet, ben tehdit edildim. Beni Özgür Özel tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Köksal'ın "Özel'in 'boşan' mesajı, yazdığı mesajların içinde en hafifi" dediği öne sürüldü. "2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" şeklinde bir ifade kullanıldığı iddiası da aktarıldı.

