İSTİFA ETTİĞİ PARTİYE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yarın AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

"ÇOK HUZURLUYUM İÇİM ÇOK RAHAT"

Köksal, yaptığı açıklamada "Yarın AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum, içim çok rahat. Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da benimle birlikte AK Parti'ye katılacak" ifadelerini kullandı.

"BİZİM SAVUNDUĞUMUZ CHP'DEN ESER KALMADI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 45 dakika görüştüğünü söyleyen Köksal, "Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine, 'Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama bizim savunduğumuz CHP'den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim" şeklinde konuştu.