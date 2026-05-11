Orta sahanın yeni askeri bulundu! Beşiktaş'tan Nabil Bentaleb sürprizi

Beşiktaş’ın, Lille forması giyen Cezayirli orta saha Nabil Bentaleb için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.

  • Beşiktaş, yeni sezon öncesi Lille forması giyen Nabil Bentaleb'in transferi için devreye girdi.
  • Fransız basını, Beşiktaş'ın Bentaleb'in transfer şartlarını araştırdığını duyurdu.
  • Bentaleb'in sezon sonunda Lille ile sözleşmesinin sona erecek olması, Beşiktaş için avantaj sağlıyor.
  • 31 yaşındaki Bentaleb, daha önce Tottenham Hotspur, Newcastle United ve Schalke 04 gibi kulüplerde oynadı.
  • Bentaleb, bu sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 25 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferi için Fransa'ya yöneldi. Siyah-beyazlıların, Lille forması giyen Nabil Bentaleb için devreye girdiği öne sürüldü.

FRANSIZ BASINI DUYURDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, deneyimli orta saha oyuncusunun transfer şartlarını araştırmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, uzun süredir orta sahada eksikliği hissedilen sert ve mücadeleci profil için Bentaleb'i önemli adaylardan biri olarak gördüğü belirtildi.

Nabil Bentaleb birçok önemli kulüpte forma giydi

BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK

31 yaşındaki futbolcunun Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bonservisini eline alacak olması, Beşiktaş cephesinde transferin cazibesini artıran en önemli detaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİNDE OYNADI

2023-24 sezonundan bu yana Lille forması giyen Bentaleb, kariyerinde önemli kulüplerde forma giydi. Cezayirli futbolcu daha önce Tottenham Hotspur, Newcastle United ve Schalke 04 gibi Avrupa ekiplerinde görev yaptı.

Nabil Bentaleb sezon sonunda serbest kalıyor

57 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Defansif yönü ve savaşçı oyun karakteriyle dikkat çeken yıldız futbolcu, Algeria national football team formasını da 57 kez terletti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Nabil Bentaleb, bu sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 25 maçta görev yaptı. Tecrübeli oyuncu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 9 maçta süre aldı.

TALİPLERİ ARTIYOR

Fransız basınında Lille'in oyuncuya yeni sözleşme teklif ettiği de aktarıldı. Öte yandan Bentaleb'e Avrupa'dan başka kulüplerin de ilgi gösterdiği ifade edildi.

