Bayramda açık olan müzeler ve saraylar: Çalışma saatleri ve günleri

Ramazan Bayramı’nda kültür gezisi planlayanlar için müjdeli haber geldi. Topkapı Sarayı bayramın 1. günü ziyaretçilere açık olacak. Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı tüm saray, köşk, kasır ve müzeler ise bayramın 2. ve 3. günlerinde 09.00–17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Peki bayramda hangi müzeler açık?

Milli Saraylar Başkanlığı Ramazan Bayramı'nda açık olan saray, kasır, köşk ve müzelerin listesini duyurdu. İşte çalışma saatleri ve günleri...

Görsel: Beykoz Cam ve Billur Müzesi

BAYRAMDA SARAYLAR ZİYARETE AÇIK

Ramazan Bayramı'nda tarih ve kültürle iç içe bir gezi yapmak isteyenler için Milli Saraylar Başkanlığı önemli bir duyuru yaptı. Ziyaret planı yapanlar için saray ve müzelerin açık olduğu gün ve saatler netleşti.

Buna göre, Topkapı Sarayı bayramın 1. günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Bayramın 2. ve 3. günlerinde ise tüm saray, köşk, kasır ve müzeler 09.00 – 17.00saatleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA AÇIK OLAN SARAY, KASIR, KÖŞK VE MÜZELER

Bayramın 1. Günü (Cuma)

Topkapı Sarayı: 10.00 - 17.00 saatleri arası açık.

Bayramın 2. Günü (Cumartesi) ve 3. Günü (Pazar)

Milli Saraylar Başkanlığı ʺXʺ hesabından alınmıştır.

Aşağıdaki mekanlar 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır:

-Topkapı Sarayı

-Dolmabahçe Sarayı

-Yıldız Sarayı

-Beylerbeyi Sarayı

-Resim Müzesi

-Beykoz Cam ve Billur Müzesi

-İslam Medeniyetleri Müzesi

-Ankara Palas Müzesi

-Köşk ve Kasırlar

