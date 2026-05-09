TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere Türkiye'nin medya kuruluşlarının kriz bölgelerinde hakikatin sesi olmayı sürdürdüğü belirtildi.

Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diplomasiden teknolojiye birçok alanda güçlü vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği dijital çağda dijital okuryazarlığın büyük önem taşıdığını belirterek, dezenformasyonla mücadele ve gençlerin dijital bilinç düzeyinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu bildirdi.

Duran, gençlerin ilgisi, enerjisi ve fikirlerinin geleceğe dair umutları güçlendirdiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Duran, NEXT TRT 2026 programında gençlerle bir araya gelerek küresel sistemde yaşanan dönüşümü, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni meydan okumaları ve Türkiye'nin iletişim vizyonunu değerlendirdi.

DİJİTAL ÇAĞIN YENİ MEYDAN OKUMALARI

Dünyanın belirsizliklerin, krizlerin, güç rekabetlerinin ve çok boyutlu dönüşümlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçtiğini belirten Duran, teknoloji, yapay zekâ ve dijitalleşmenin yalnızca iletişim alanını değil, siyaset, ekonomi ve toplumsal yapıları da derinden etkilediğine dikkati çekti.

"DİJİTAL OKURYAZARLIK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bir dönemden geçildiğini vurgulayan Duran, "Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bu dönemde dijital okuryazarlık büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.