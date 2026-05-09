Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği dijital çağda dijital okuryazarlığın büyük önem taşıdığını belirterek, dezenformasyonla mücadele ve gençlerin dijital bilinç düzeyinin artırılmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu bildirdi.
GENÇLERLE NEXT TRT 2026'DA BULUŞTU
İletişim Başkanı Duran, NEXT TRT 2026 programında gençlerle bir araya gelerek küresel sistemde yaşanan dönüşümü, dijital çağın ortaya çıkardığı yeni meydan okumaları ve Türkiye'nin iletişim vizyonunu değerlendirdi.
Duran, gençlerin ilgisi, enerjisi ve fikirlerinin geleceğe dair umutları güçlendirdiğini ifade etti.
DİJİTAL ÇAĞIN YENİ MEYDAN OKUMALARI
Dünyanın belirsizliklerin, krizlerin, güç rekabetlerinin ve çok boyutlu dönüşümlerin yaşandığı kritik bir süreçten geçtiğini belirten Duran, teknoloji, yapay zekâ ve dijitalleşmenin yalnızca iletişim alanını değil, siyaset, ekonomi ve toplumsal yapıları da derinden etkilediğine dikkati çekti.
"DİJİTAL OKURYAZARLIK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bir dönemden geçildiğini vurgulayan Duran, "Hakikat ile kurgu arasındaki sınırın belirsizleştiği bu dönemde dijital okuryazarlık büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
DEZENFORMASYONLA MÜCADELE VURGUSU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak hakikat temelli bir iletişim ekosistemi inşa etmeyi, dezenformasyonla mücadeleyi güçlendirmeyi ve gençlerin dijital bilinç düzeyini artırmayı öncelikli hedefler arasında gördüklerini belirten Duran, bu alandaki çalışmaların stratejik önem taşıdığını kaydetti.
TÜRKİYE'NİN İLETİŞİM VİZYONU
Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hakikatin, adaletin ve insanlık vicdanının yanında durmaya devam ettiğini ifade eden Duran, ülkenin diplomasiden teknolojiye, iletişimden insani yardıma kadar birçok alanda güçlü bir vizyon ortaya koyduğunu bildirdi.
KRİZ BÖLGELERİNDE HAKİKATİN SESİ
Duran, TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere Türkiye'nin medya kuruluşlarının kriz bölgelerinde hakikatin sesi olmayı sürdürdüğünü belirtti.
NEXT TRT 2026'nın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Duran, programa katkı sunan gençleri tebrik etti.