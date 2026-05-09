Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mayıs 2026 tarihinde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Danışma Meclisi toplantısına telefonla bağlanarak, İstanbul'un 39 ilçesinde yürütülen saha çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
ANNELER GÜNÜ MESAJI VE SAHA VURGUSU
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda teşkilat mensuplarına hitap eden Erdoğan, aynı zamanda Anneler Günü'nü kutlayarak tüm annelere selamlarını iletti.
Toplantıda İstanbul genelindeki faaliyetlerin sunumu yapılırken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da kadınların siyasetteki emeğine vurgu yapan konuşmalar gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON BAĞLANTISI
Danışma Meclisi programının en dikkat çeken anlarından biri ise Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon bağlantısıyla programa katılması oldu. Başkanı Erdoğan, salondaki teşkilat mensuplarına hitap ederek kadın teşkilatlarının sahadaki çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan ayrıca Anneler Günü'nü kutlayarak tüm annelere selam ve muhabbetlerini iletti. Başkan Erdoğan'ın konuşması salonda uzun süre alkışlandı.
KESİNTİSİZ ÇALIŞMA SÖZÜ
Programda konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, kadın teşkilatlarının İstanbul'un her noktasında büyük bir inanç ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise kadın kollarının sahadaki emeğine vurgu yaparak teşkilat çalışmalarına verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirtti.
Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan da konuşmasında teşkilat mensuplarına teşekkür ederek kadınların siyasette üstlendiği role dikkat çekti.
İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer'in ev sahipliğinde düzenlenen programa; Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MYK üyeleri, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, milletvekilleri, il ve ilçe kadın kolları teşkilatları, mahalle başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.
Danışma Meclisi programı, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.