Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde ABD ile İran arasındaki savaşın bölgeye etkileri, Irak'taki siyasi süreç, Türkiye-IKBY ilişkileri, Kalkınma Yolu Projesi ve terörle mücadele başlıkları değerlendirildi.

Başkan Erdoğan, ABD ile İran arasındaki savaşta Erbil dahil Irak topraklarının da hedef alınmasından üzüntü duyduklarını belirtti. Türkiye olarak çatışmaların bölgedeki diğer ülkelere yayılmasını asla istemediklerini vurgulayan Erdoğan, bu süreçte IKBY yönetimiyle dayanışmanın süreceğini ifade etti.

IRAK'IN İSTİKRARI TÜM BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ

Başkan Erdoğan, Irak'taki istikrarın muhafaza edilmesinin tüm bölge için önem taşıdığını belirtti. Erdoğan, merkezi hükümetin bir an önce teşkil edilmesinin Irak'ın birlik ve beraberliğine hizmet edeceğini kaydetti.

TİCARET, ULAŞTIRMA VE ENERJİ VURGUSU

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin hem Irak Merkezi Hükümeti hem de Kürt Bölgesel Yönetimi ile iş birliğini geliştirmekte kararlı olduğunu bildirdi. Ticaret, ulaştırma ve enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin daha ileriye taşınması için adım atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Erdoğan, "Kalkınma Yolu Projesi"nin hayata geçirilmesinin yalnızca Irak için değil, Körfez bölgesi için de büyük faydalar sağlayacağını vurguladı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" MESAJI

Başkan Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecini başarıya ulaştırmakta kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, Türkiye'nin hem kendi topraklarında hem de komşu ülkelerde huzur ve istikrarı arzu ettiğini ifade etti.

