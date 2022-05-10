Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Dijital platformlar bir yerde doyuma ulaşacak

Çünkü öbür türlü bitmiş, düşünülmeyen ya da artık hani üzerine düşünmeyeceğimiz 'zevk aldık, eğlendik, güldük, bitti' olarak bitmiyor yani. O bir şekilde sürüyor. Onu önemsiyorum. Yoksa öbür türlü hem çok konuşmak faydalı değil hem kapalı sonlu işler pek de tercih ettiğim bir şey değil."

DİJİTAL PLATFORMLAR BİR YERDE DOYUMA ULAŞACAK

Kaplanoğlu, her filmin bir hikayesi olduğunu, bazı filmlerin unutulmadan ayakta kalmayı başarabildiğini söyledi.

Dijital platformların son dönemde popüler olduğunu dile getiren Kaplanoğlu, şöyle sürdürdü:

"Hepiniz biliyorsunuz dijital platformlar var. Bunlar da bence bir tür tüketim noktası. Bunlar da bir yerde doyacak ama yapabilme imkanı olduğu sürece ben kriterlerim etrafında film yapmayı sürdüreceğim. Türkiye'deki seyirci sayısıyla olayı sınırlamayın çünkü benim filmlerim kırktan fazla ülkede vizyona giriyor. Yayınlanıyor dünya televizyonlarında.