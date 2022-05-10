Yönetmen Semih Kaplanoğlu: Dijital platformlar bir yerde doyuma ulaşacak

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, sinemada kapalı sonlu filmler yapmayı çok tercih etmediğini belirtti.
Kaplanoğlu, "Bağlılık" üçlemesinin ikinci filmi "Hasan"ın, Trakya Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından Devlet Konservatuarı Salonu'nda düzenlenen gösterimine katıldı.
Filmin gösterimi sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan Kaplanoğlu, bağlılık temasının ana kavramının, kişinin farkında olduğu ya da olmadığı ilişkiler bütünü olduğunu söyledi.
İnsanın, bu ilişkiler bütünlüğünün farkına varmadığında yaşadığı yabancılaşma, kopukluk ve diğer şeylerle olan bağını kaybetmesinin hayat içerisinde bir tür şuursuzluğa neden olduğunu belirten Kaplanoğlu, "Şu yaşadığımız zaman içerisinde, bu dönemde daha doğrusu fark ettiğim ve birbirimizin hayatlarına dokunduğumuzda ya da dokunamadığımızda zedelenmiş bağlar görüyorum ve onlar üzerinden düşünerek bu bağlılık üçlemesini yapmaya çalıştım." dedi.
"KAPALI SONLU İŞLERİ PEK TERCİH ETMİYORUM"
Kaplanoğlu, filmlerin gösterimden sonra seyirciye ait olduğunu, hikayenin çeşitli şekillerde yorumlandığını belirtti.
Son filmi "Hasan"ın, dünyanın birçok ülkesinde gösterildiğini anımsatan Kaplanoğlu, şöyle devam etti:
"İki ay önce Endülüs'te gösterildi. Oradaki seyircilerden mailler, mektuplar, mesajlar geldi. O kadar farklı yorumlar var ki bizden farklı, herkesten farklı. O anlamda filmin farklı yorumlanmasına ben insanların burada kendilerinin de bir şey söyleme ihtiyacı duyduklarını görerek seviniyorum aslında.