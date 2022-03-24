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    Bağlılık Hasan ödüle doymuyor

    Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan' ödüle doymuyor. Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan film, 34. Golden Rooster Ödülleri'nde 'En İyi Film' ödülü aldı.

    Bağlılık Hasan ödüle doymuyor

    Semih Kaplanoğlu'nun yönettiği, Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı 'Bağlılık Hasan'a bir ödül de Çin'den geldi! Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan film, 34. Golden Rooster Ödülleri'nde 'En İyi Film' ödülü aldı.



    Başrol oyuncusu Umut Karadağ da 'En İyi Oyuncu' ödülünü kazandı. Golden Rooster Ödülleri, Çin'in en önemli ulusal organizasyonlarından biri sayılıyor.



    Katıldığı festivallerden ödüllerle dönen 'Bağlılık Hasan', Hac yolculuğu hakkı elde etmesi ile vicdani ikilemler yaşayan Hasan adlı karakterin hikayesini konu ediniyor.

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