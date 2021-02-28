Dünyaca ünlü İngiliz senarist ve yönetmen Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filmi için Türkiye'de bulunuyor. Guy Ritchie İstanbul'da gezintiye çıktı.
"Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen"ın da aralarında olduğu yapımlara imza atan Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.
AYASOFYA CAMİİ VE TOPKAPI SARAYI'NA ZİYARET
Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.