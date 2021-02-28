Guy Ritchie, İstanbul temaslarının ardından Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da rol aldığı aksiyon filmi "Five Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya döndü.

ATLAS SİNEMASI'NIN AÇILIŞINDA BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ

26 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Başkan Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.