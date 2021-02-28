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    • Kültür-Sanat
    • 28.02.2021 18:46
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    • 28.02.2021 18:50
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    Dünyaca ünlü yönetmen e, Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı gezdi

    Son dakika haberleri...  Dünyaca ünlü İngiliz senarist ve yönetmen e İstanbul'da gezintiye çıktı. Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filminin yönetmeni Ritchie, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

    AJANSLAR
    Guy Ritchie Ayasofya'da

    Dünyaca ünlü İngiliz senarist ve yönetmen Antalya'da çekimleri devam eden "Five Eyes" filmi için Türkiye'de bulunuyor. Guy Ritchie İstanbul'da gezintiye çıktı.

    "Kapışma", "Sherlock Holmes", "Sherlock Holmes: Gölge Oyunlar" ve "The Gentlemen"ın da aralarında olduğu yapımlara imza atan Guy Ritchie ve beraberindeki heyet, tarihi yarımadayı gezdi.

    AYASOFYA CAMİİ VE TOPKAPI SARAYI'NA ZİYARET
    Guy Ritchie, oyuncu eşi Jacqui Ainsley, ABD'li oyuncu Josh Hartnett, yapımcı Ivan Atkinson, Warner Bross Yöneticisi Josh Berger ve Miramax Üst Yöneticisi (CEO) Bill Block ile Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.

        İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği heyete, tarihi mekanlar hakkında bilgi verildi.

        Guy Ritchie, İstanbul temaslarının ardından Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da rol aldığı aksiyon filmi "Five Eyes"ın çekimleri için Antalya'ya döndü.

        ATLAS SİNEMASI'NIN AÇILIŞINDA BAŞKAN ERDOĞAN'A SÜRPRİZ
        26 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı.

        Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Başkan Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

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