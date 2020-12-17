Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Kültür-Sanat
    • 17.12.2020 14:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.12.2020 14:17
    ABONE OL

    'deki ne ait 'Grotesk' figürü bulundu

    'deki Prusias ad 'nde devam eden kazı çalışmalarında ne ait olduğu tahmin edilen Grotesk figürü bulundu.

    Roma dönemine ait! Düzce'de kazı çalışmaları sırasında bulundu...

    'deki Prusias ad 'nde devam eden kazı çalışmalarında ne ait olduğu değerlendirilen "Grotesk" figürü bulundu.

    Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MÖ 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki kazı çalışmaları devam ediyor.

    Yılın 12 ayı kazı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bölgede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Grotesk" pişmiş toprak figürü bulundu.

    Eski Roma yapılarında, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında bulunan figür, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Kültür-Sanat Düzce'deki antik kentte Roma dönemine ait 'Grotesk' figürü bulundu