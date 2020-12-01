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    • Kültür-Sanat
    • 01.12.2020 09:58
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    • 01.12.2020 09:58
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    'de 2000 yıllık Galadyatör Rölyefi ele geçirildi!

    'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, 2000 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen  ve ele geçirildi. Rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin güçlü bir kanıt olduğu belirtildi.

    2000 yıllık Galadyatör Rölyefi ele geçirildi!

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde yaptıkları aramada, tarihi eserler ele geçirdi.
    görevlilerince yapılan ön inceleme sonrasında ele geçirilen eserlerin, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen ve aynı döneme ait parçası olduğu belirlendi.
    Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyefin, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olduğu kaydedildi.



    Evde ayrıca 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. N.G. ve Ö.K. gözaltına alındı.
    Şüpheliler, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
    Gladyatör Rölyefi ile Sütun Tamburu ise Troya Müzesi'ne teslim edildi.

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    Haberler Kültür-Sanat Çanakkale'de 2000 yıllık Galadyatör Rölyefi ele geçirildi!