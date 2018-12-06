Zeki Müren kimdir? Özel günlere özel Doodle hazırlayarak anasayfasına taşıyan dev arama motoru Google, ünlü şarkıcı, besteci, söz yazarı, oyuncu ve şair Zeki Müren'i unutmadı. 87'nci doğum gününde şarkıları ile anılan Zeki Müren'in hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Zeki Müren kimdir? İşte Zeki Müren hakkında her şey...

İşte Zeki Müren'e özel hazırlanan Doodle,

ZEKİ MÜREN'İN HAYATI

06 Aralık 1931 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen Zeki Müren, doğduğu şehirde başladığı orta öğrenimini İstanbul Boğaziçi Lisesi'nde noktaladı. İstanbul'da eğitim hayatına devam ederek Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde Yüksek Süsleme Bölümü Sabih Gözen atolyesinden mezun olan Müren, desen çalışmalarını öğrencilik yılları itibariyle pek çok kez sergilemiştir.

Zeki Müren, tamburi İzzet Gerçeker'den aldığı solfej ve usul dersleriyle hayatına çok farklı bir yön verecek o adımı atmıştır. O artık öğrendiği bilgilerle Türk Sanat Müziği'nin en değerli sesi olma yolculuğuna çıkmıştır. 1949 yılında, henüz 18 yaşındayken gönül verdiği musiki dersleri, Boğaziçi Lisesi yıllarında sanata gönül vermiş Agopos Efendi ile udi kirkor eğitimi ile devam etmiştir. Bu eğitimlerin bir sonraki ayağı ise fasıl musikisinin piri Şerif İçli ile devam etmiştir. Bu eğitimler Müren'in repertuvarına birçok eser kazanmıştır.

İSTANBUL RADYOSU VE İLK KONSER

1950 yılında İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınava giren Zeki Müren, radyonun canlı yayınlarından birisine katılmış ve orada ilk konserini vermiştir. Bu konser geniş kitleler tarafından beğenilince, radyo programlarındaki bu konserler 15 yıl boyunca sürmüştür.

İstanbul Radyosu konserlerinin ardından kendisini plak çıkarma çalışmalarına adayan Müren, 600 civarında plak, kaset doldurmuştur. Plakta yer alan ilk şarkısı ise Şükrü Tunar'ın eseri olan "Bir Muhabbet Kuşu"dur. 1955'te çıkarmış olduğu "Manolyam" isimli eseriyle Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nü kazanmıştır. Zeki Müren Türkiye'nin en çok konser veren ses sanatçısı olmuştur.

İKİ YÜZ CİVARINDA ESER BESTELEDİ

Bir yılda yüz civarı konser verdiği dönemler olan Müren, iki yüz civarında eser bestelemiştir.

On yedi yaşındayken bestelediği "Zehretme hayatı bana cânânım" mısrasıyla başlayan acemkürdi şarkı bestelediği ilk şarkıdır. "Şimdi uzaklardasın gönül hicranla doldu" (suzinâk), "Manolyam" (kürdilihicazkâr), "Bir demet yasemen" (nihavend), "Gözlerinin içine başka hayal girmesin" (nihavend) güfteli şarkıları sık sık okunan, en sevilen şarkılarıdır.

Zeki Müren 1954'te Beklenen Şarkı adlı filmde sinema oyunculuğuna başladı. Büyük bir ticari başarı kazanan bu filmden sonra şarkılarının çoğunu kendisinin bestelediği on sekiz filmde daha oynadı. 1955'te de Arena Tiyatrosu'nca sahneye koyulan Çay ve Sempati adlı oyunda da baş roldeki oyuncuydu. Ayrıca 'Bıldırcın Yağmuru' isimli bir şiir kitabı da vardır.

RAHATSIZLIĞI YÜZÜNDEN MUSİKİDEN UZAKLAŞTI

Zeki Müren kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı yüzünden 1980'den sonra sahne hayatından ve musikiden uzaklaştı. Bodrum'daki evine kapandı, münzevi bir hayat yaşadı.

24 Eylül 1996 Çarşamba günü, TRT İzmir Televizyonu'nda kendisi için düzenlenen tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Müren'in mezarı, doğum yeri olan Bursa'da, Emir Sultan Mezarlığındadır.

ZEKİ MÜREN'İN ALBÜMLERİ

Senede Bir Gün (1970)

Pırlanta 1 (1973)

Pırlanta 2 (1973)

Pırlanta 3 (1973)

Pırlanta 4 (1973)

Hatıra (1973)

Anılarım (1974)

Mücevher (1975)

Güneşin Oğlu (1976)

Nazar Boncuğu (1977)

Sükse (1978)

Kahır Mektubu (1981)

Eskimeyen Dost (1982)

Hayat Öpücüğü (1984)

Masal (1985)

Helal Olsun(1986)

Aşk Kurbanı (1987)

Gözlerin Doğuyor Gecelerime (1988)

Ayrıldık İşte (1989)

Karanlıklar Güneşi (1989)

Zirvedeki Şarkılar (1989)

Dilek Çeşmesi (1989)

Bir Tatlı Tebessüm (1990)

Doruktaki Nağmeler (1991)

Sorma (1992)