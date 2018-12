2019 yılında başlayacak olan ödül maratonunun ilki olan Altın Küre (Golden Globe) adayları da açıklandı. İşte adaylar.

DRAMA DALINDA EN İYİ FİLM

If Beale Street Could Talk

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

A Star Is Born

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ FİLM

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

DRAMA TV DİZİSİ EN İYİ KADIN OYUNCU

Sandra Oh, "Killing Eve" (BBC America)

Julia Roberts, "Homecoming" (Amazon)

Keri Russell, "The Americans "(FX)

Elisabeth Moss, "The Handmaid's Tale" (Hulu)

Caitriona Balfe, "Outlander" (Starz)

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Christian Bale, "Vice"

Lin-Manuel Miranda, "Mary Poppins Returns"

Viggo Mortensen, "Green Book"

Robert Redford, "The Old Man and the Gun"

John C. Reilly, "Stan and Ollie"

Sinema dalında en iyi yönetmen

Bradley Cooper, "A Star Is Born"

Alfonso Cuarón, "Roma"

Peter Farrelly, "Green Book"

Spike Lee, "BlacKkKlansman"

Adam McKay, "Vice"

SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Mahershala Ali, "Green Book"

Timothée Chalamet, "Beautiful Boy"

Adam Driver, "BlacKkKlansman"

Richard E. Grant, "Can You Ever Forgive Me?"

Sam Rockwell, "Vice"

SİNEMA DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Glenn Close, "The Wife"

Lady Gaga, "A Star Is Born"

Nicole Kidman, "Destroyer"

Melissa McCarthy, "Can You Ever Forgive Me?"

Rosamund Pike, "A Private War"

KOMEDİ YA DA MÜZİKAL DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Emily Blunt, "Mary Poppins Returns"

Olivia Colman, "The Favourite"

Elsie Fisher, "Eighth Grade"

Charlize Theron, "Tully"

Constance Wu, "Crazy Rich Asians"

SİNEMA DALINDA EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Amy Adams, "Vice"

Claire Foy, "First Man"

Regina King, "If Beale Street Could Talk"

Emma Stone, "The Favourite"

Rachel Weisz, "The Favourite"

DRAMA DALINDA EN İYİ TV DİZİSİ

"Killing Eve" (BBC America)

"The Handmaid's Tale" (Hulu)

"Homecoming" (Amazon)

"The Americans" (FX)

"Pose" (FX)

"Bodyguard" (Netflix)

MÜZİKAL YA DA KOMEDİ DALINDA EN İYİ TV DİZİSİ

"Barry" (HBO)

"The Good Place" (NBC)

"The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

"The Kominsky Method" (Netflix)

"Kidding" (Showtime)

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

"All the Stars," "Black Panther"

"Girl in the Movies," "Dumplin'"

"Revelation," "Boy Erased"

"Shallow," "A Star Is Born"

"Requiem for a Private War," "A Private War"

MÜZİKAL YA DA KOMEDİ TV DİZİSİ DALINDA EN İYİ KADIN OYUNCU

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon)

Alison Brie, "GLOW" (Netflix)

Kristen Bell, "The Good Place" (NBC)

Debra Messing, "Will & Grace" (NBC)

Candice Bergen, "Murphy Brown" (CBS)

MÜZİKAL YA DA KOMEDİ TV DİZİSİ DALINDA EN İYİ ERKEK OYUNCU

Bill Hader, "Barry" (HBO)

Donald Glover, "Atlanta" (FX)

Jim Carrey, "Kidding" (Showtime)

Michael Douglas, "The Kominsky Method" (Netflix)

Sacha Baron Cohen, "Who Is America" (Showtime)

YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

"Capernaum"

"Girl"

"Never Look Away"

"Roma"

"Shoplifters"