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Kayıp yıldız!

filminin son serisi, Türkiye’de çakıldı. Vizyona girdiği ilk üç günde, sadece 223 bin kişiye ulaştı

Kayıp yıldız!
Gişe rekorları kıran Star Wars'un son serisinin 10. filmi Son Jedi, dünya genelinde üç günde 220 milyon dolar hasılat elde etti. Ama Türkiye'de ise umduğunu elde edemedi. 13 Aralık'ta vizyona giren filmin Türkiye için de reklamı çekildi. Yerel detaylarla süslü reklam kampanyasının ilk filminde, altın gününde büyüklerinin evlilik sorularına maruz kalan Reyhan'ın güç sayesinde paçayı kurtarması konu edildi.

TÜRKİYE'DE ŞOK!
İkinci filmde ise çoğu insanın içine dert olan para üstü meselesi ele alındı. Reyhan, şoförün uzattığı para üstünü güç sayesinde kendine çekmeye çalışıyor. Tüm bunlara rağmen film, ilk üç günde Ayla ve Aile Arasında adlı Türk filmlerini geçemedi. Ayla vizyona girdiği 27-29 Ekim tarihinde, 312 bin kişi tarafından izlendi. Aile Arasında'yı ise 1-3 aralık tarihinde 504 bin kişi seyretti. 15-17 Aralık'ta seyirciyle buluşan Star Wars: Son Jedi, 223 bin kişiyi sinemaya çekti. Aynı tarihte Aile Arasında 540 bin, Ayla ise 186 bin seyirciye ulaştı.
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  • 20 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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