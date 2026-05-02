Nazilli’de festival coşkusu: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, kentin üretim gücünü, kültürel birikimini ve tarihsel mirasını aynı çatı altında buluşturdu. Festivali ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın emeği, sanatı ve değer üreten kimliğiyle öne çıkan şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Nazilli’de festival coşkusu: Emek, kültür ve miras buluştu

Aydın'ın köklü üretim geleneği ile kültürel birikimini bir araya getiren Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, şehrin yerel değerlerini geniş bir çerçevede yansıtan önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekti. Festival, ziyaretçilere hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de geleneksel sanatlarla buluşma imkânı sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile birlikte Nazilli'de İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'ni ziyaret etti.

Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ersoy, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesinde temaslarda bulundu. Günün devamında Nazilli'ye geçen Ersoy, Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali alanında incelemelerde bulundu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın da katıldı.