Nazilli’de festival coşkusu: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, kentin üretim gücünü, kültürel birikimini ve tarihsel mirasını aynı çatı altında buluşturdu. Festivali ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın emeği, sanatı ve değer üreten kimliğiyle öne çıkan şehirlerden biri olduğunu vurguladı.
Nazilli’de festival coşkusu: Emek, kültür ve miras buluştu
Aydın'ın köklü üretim geleneği ile kültürel birikimini bir araya getiren Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, şehrin yerel değerlerini geniş bir çerçevede yansıtan önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekti. Festival, ziyaretçilere hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de geleneksel sanatlarla buluşma imkânı sundu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile birlikte Nazilli'de İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'ni ziyaret etti.
Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ersoy, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesinde temaslarda bulundu. Günün devamında Nazilli'ye geçen Ersoy, Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali alanında incelemelerde bulundu.
Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın da katıldı.
AYDIN'DA İKİ FESTİVAL HEYECANI AYNI PROGRAMA TAŞINDI
Festival alanındaki ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Aydın'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ersoy, konuşmasında şunları söyledi:
"Bugün çok verimli bir ziyaret gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hem Aydınlı hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz hem de bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dahil ettiğimiz Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirmek üzere bu güzel şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Bir de 'Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışı yapmış olmak bizim ziyaretimizin memnuniyetini katlamış oluyor."
Aydın'a gelmeden önce festivalin açılışına ilişkin bilgi aldığını belirten Ersoy, açılışı bizzat gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.