Nazilli’de festival coşkusu: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla buluştu

Nazilli’de festival coşkusu Aydın’ın emeğini, kültürünü ve mirasını vitrine taşıdı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, üreticiler ve sanatkârlarla buluştuğu programda “Bu topraklar değer üreten bir medeniyetin merkezidir” vurgusu yaptı.

Giriş Tarihi :02 Mayıs 2026 , 17:00
Nazilli’de festival coşkusu: Bakan Ersoy üreticiler ve sanatkârlarla buluştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, kentin üretim gücünü, kültürel birikimini ve tarihsel mirasını aynı çatı altında buluşturdu. Festivali ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'ın emeği, sanatı ve değer üreten kimliğiyle öne çıkan şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

Nazilli’de festival coşkusu: Emek, kültür ve miras buluştuNazilli’de festival coşkusu: Emek, kültür ve miras buluştu

AYDIN'IN EMEĞİ VE KÜLTÜREL MİRASI FESTİVALDE BULUŞTU

Aydın'ın köklü üretim geleneği ile kültürel birikimini bir araya getiren Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali, şehrin yerel değerlerini geniş bir çerçevede yansıtan önemli organizasyonlardan biri olarak dikkat çekti. Festival, ziyaretçilere hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de geleneksel sanatlarla buluşma imkânı sundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ile birlikte Nazilli'de İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'ni ziyaret etti.

Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışının ardından programı kapsamında Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Ersoy, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ersoy, daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesinde temaslarda bulundu. Günün devamında Nazilli'ye geçen Ersoy, Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali alanında incelemelerde bulundu.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen ve Mustafa Savaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ile Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın da katıldı.

AYDIN'DA İKİ FESTİVAL HEYECANI AYNI PROGRAMA TAŞINDI

Festival alanındaki ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Aydın'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersoy, konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün çok verimli bir ziyaret gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hem Aydınlı hemşehrilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz hem de bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına dahil ettiğimiz Aydın Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirmek üzere bu güzel şehirde bulunmaktan büyük bir memnuniyet ve heyecan duyuyorum. Bir de 'Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışı yapmış olmak bizim ziyaretimizin memnuniyetini katlamış oluyor."

Aydın'a gelmeden önce festivalin açılışına ilişkin bilgi aldığını belirten Ersoy, açılışı bizzat gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade etti.

"BU TOPRAKLARIN RUHUNU, EMEĞİNİ VE İRFANINI GELECEĞE TAŞIYOR"

Aydın'ın tarihsel ve kültürel yapısına dikkat çeken Ersoy, kentin geçmişi ile geleceği arasında güçlü bir bağ kurduğunu söyledi. Aydın'ın tarihin derin izlerini, doğanın sunduğu imkânları ve insan emeğini bir arada barındıran özel şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Ersoy, festivalin anlamına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aydın Yöresel Ürün ve Kültür Sanat Festivali, sadece bir etkinlik olmanın çok ötesinde; bu toprakların ruhunu, emeğini ve irfanını geleceğe taşıyan güçlü bir iradenin tezahürüdür."

Aydın'ın tarih boyunca üretimi, bereketi ve kültürel zenginliğiyle öne çıktığını kaydeden Ersoy, bu toprakların yalnızca ürün yetiştiren değil, aynı zamanda değer üreten, kültür inşa eden ve medeniyet taşıyan bir anlayışın merkezi olduğunu belirtti.

Nazilli'nin de çalışkan insanı, üretim gücü ve güçlü toplumsal yapısıyla öne çıkan ilçelerden biri olduğunu ifade eden Ersoy, festivalin bu yönüyle ilçenin kimliğini yansıttığını dile getirdi.

HER STANTTA ALIN TERİ, SABIR VE USTALIK VAR

Festival alanındaki stantlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, her ürünün ve emeğin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Ersoy, stantlarda sergilenen ürünlerin alın teri, sabır ve ustalığın birer yansıması olduğunu belirtti.

Yöresel lezzetlerden el sanatlarına kadar her unsurun bu toprakların hafızasını, kimliğini ve ruhunu taşıdığını vurgulayan Ersoy, kültürel mirasın yaşayan parçalarının korunmasının önemine dikkati çekti.

"KÜLTÜRÜNÜ YAŞATAN MİLLETLER, GELECEĞİNİ SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA EDER"

Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının bir sorumluluk olduğunu ifade eden Ersoy, bu yaklaşımın toplumun geleceği açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Ersoy, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Bizler, bu mirası korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki; kültürünü yaşatan milletler, geleceğini de sağlam temeller üzerine inşa eder."

Festivalin üreticilerin emeğini görünür kıldığını ve sanatkârların birikimini toplumla buluşturduğunu belirten Ersoy, organizasyonun birlik ve beraberliği güçlendirmesini temenni etti.

BAKAN ERSOY'DAN FESTİVALE DESTEK MESAJI

İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'nin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür eden Bakan Ersoy, Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın'ın girişimleriyle gerçekleştirilen organizasyonun önemine dikkat çekti.

Festivalin geleneksel hale gelmesini temenni eden Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Ersoy, organizasyonun hayırlara vesile olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşları selamladı.

