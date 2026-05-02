Mart ayında Gülseren Ceylan'la 7 aylık ilişkisini bitiren Mehmet Ali Erbil, uzun süre magazin manşetlerinde yer edindi. Attığı her adımla dikkat çekmeyi başaran ünlü şovmen, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında olan Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ünlü isim, tam 43 yıl öncesine giderek vatani görevini yerine getirdiği günleri yâd etti. 1983 yılında Burdur'da asker arkadaşlarıyla birlikte objektiflere poz veren Erbil'in o dönemki hali, takipçileri tarafından kısa sürede paylaşım yağmuruna tutuldu.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ: "HİÇ DEĞİŞMEMİŞ" VS "ZAMAN ÇOK ACIMASIZ"
Erbil'in askerlik fotoğrafının altına gelen yorumlarda takipçiler adeta geçmişe yolculuk yaptı. İşte öne çıkan bazı yorumlar:
MALİ PAYLAŞTI, ESKİ DEFTERLER AÇILDI! İŞTE ÜNLÜLERİN ASKERLİK HATIRALARI
Mehmet Ali Erbil'in 1983 yılına ait askerlik fotoğrafı, sosyal medyada adeta bir nostalji fırtınası kopardı. Ünlü şovmenin 43 yıl önceki "esas duruşu" takipçilerini heyecanlandırınca, gözler sanat dünyasının diğer dev isimlerine çevrildi. İşte ünlü isimlerin askerlik fotoğrafları...
KUBİLAY AKA
Geçtiğimiz gün terhis olan Kubilay Aka'dan paylaşım gecikmedi. Genç oyuncu askerlik fotoğraflarını şu notla paylaştı:
"Kubilay Aka Adana emret komutanım!
Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı 9.bölük KN:29
Güzel anılar ve dostlarla bir hikayeyi daha geride bıraktık..."
ALİŞAN
Ünlü şarkıcı Alişan, 2020 yılında sosyal medya hesabından askerlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Tolga Çevik ile askerlik arkadaşı çıkan Çevik, hayranlarını şaşırttı.
Alişan, Instagram hesabından Tolga Çevik'i de etiketleyerek, "Hayırlı güzel haberler alacağımız bir hafta olsun inşallah. Armoni Mızıkası benim daha 13 ayım var, o tezkereci asker hatırası" yazdı.
TAMER KARADAĞLI
Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, 2019 senesinde askerlik yaptığı yıllara ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Askerlik fotoğrafının altına ise şu notu ekledi:
"Askerliğimi nerede yaptığımı soran çok kişi var. Acemi birliği Amasya, usta birliği Gaziantep. Bu fotoğraf acemi birliğinde çekildi. 22. Alay Çavuş Talimgâh Bölüğü. 1994 Amasya... Yanımda da hala çok yakın arkadaşım Ali Tirkeş"
HAKAN PEKER
Hakan Peker, askerlik fotoğrafını 2016 senesinde Instagram'da takipçileri ile paylaştı. "Bahriyeli Hakan Peker Karamürsel eğitim Merkezi. Rahmetli Tuğamiral Yaşar Önkal'ın şoförü" notunu düştü.
ALP NAVRUZ
Alp Navruz, 2019 yılının Temmuz ayında bedelli askerlikten yararlanarak vatani görevini tamamladı askerlik karesi ise menajeri tarafından paylaşıldı.
ARAS BULUT İYNEMLİ
2019 yılında vatani görevini yapmak için Kütahya'daki birliğine teslim olan Aras Bulut İynemli'nin askerlik fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
-Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.
