Bakan, özel okul fiyatlarının enflasyon üzerinde artmaması için düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Tekin, okul polisi olarak görev yapacak kişilerin özel eğitim almış bireylerden seçilmesi gerektiğini vurguladı.

St. Petersburg ziyaretinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, okullarda kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesinin ise geçici bir tedbir olduğunu belirtti, "Kalıcı bir çözüm değil." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin , 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı başında yeni tedbirlerin daha hayata geçirileceğini söyledi. Bakan Tekin ara tatilin yaz tatiline eklenmesinin gündemde olduğunu da söyledi.

OKULDA ÖZEL EĞİTİMLİ POLİS ÖNERİSİ

"Adı ne olursa olsun, okul polisi veya başka bir isim. Eğer bir polis olacaksa bu polisin formasyonu itibarıyla bu konularda eğitilmiş kişilerden seçilmesi ve farklı bir kadro ihdas edilmesini savunuyoruz." diyen Tekin, "Davranışları, ilgi alanları belki dikkatleri ona odaklanmış bir içimde yetişen bir ekip olsun." ifadesini kullandı.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile sekiz öğrenci hayatını kaybetmişti

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALTILACAK MI?

Tekin'in gazetecilere açıklamalarında eğitim süresinin kısaltılması da yer aldı. "Konu tartışmalı." diyen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"İşte hep televizyonlarda duyuyorsunuz; '15 yaşında Harvard'a girdi, Oxford'a girdi' diyor. Yani biz niye bunu Türkiye'de sağlayamayalım?

Dolayısıyla ben bu zorunlu eğitim yaşının uluslararası göstergeler de dikkate alınarak tartışılması gerektiğini söylüyorum.

Yoksa biz çocuklarımızı gereksiz yere, zorunlu eğitim artı üniversiteyle beraber baktığımızda 25 yaşına kadar böyle el bebek gül bebek bir pozisyona düşürüyoruz."