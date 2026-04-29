TBB seçiminde gerilim: Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince ortalık karıştı

Ankara’da düzenlenen Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde arbede yaşandı. CHP'li Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumakta ısrar edince salonda ortalık bir anda karıştı. Arbede nedeniyle toplantıya ara verildi.

TBB seçiminde gerilim: Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince ortalık karıştı
  • Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı.
  • TBB Meclisi, Başkan ve diğer üyelerin seçimi amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.
  • Vahap Seçer'in açılış konuşmasının ardından Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak isteyince tepkiler oluştu.
  • Tepkiler sonrası kürsüye yönelen bir grup nedeniyle arbede yaşandı ve toplantıya ara verildi.
  • Salonda düzen sağlandıktan sonra toplantının devam edeceği bildirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim öncesinde arbede yaşandı.

TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

İBB davası duruşmasında savcıyı gizlice fotoğraflayan zanlıya suçüstü | WhatsApp grubuna sızdırırken enselendi

YOLSUZLUK TUTUKLUSU İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU OKUDU ORTALIK KARIŞTI
TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

ARBEDE YAŞANDI

Tepkiler sonrası bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı.

Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

Silifke-Mut-Sertavul Yolu yılda 1 milyar 58 milyon lira tasarruf sağlayacacak

10 maddede kurban rehberi

