Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe, kalan haftalarda hata yapmadan sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor. Başakşehir maçı, sarı-lacivertliler için hem sportif hem de psikolojik açıdan kritik önem taşıyor.

Bu sonucun ardından Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, sezonun kalan 3 lig maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

Dorgeles Nene kanatlarda gol ve asist katkısı için görev yapacak

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir mücadelesi öncesi 5 oyuncu forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maç ceza verilen Ederson'un yanı sıra sarı kart cezalıları Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da kadroda yer almayacak.

Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ile bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise maç saatine doğru netleşecek.

KONGRE GÖLGESİNDE KALAN 3 MAÇ

Fenerbahçe'de saha içindeki değişimin yanı sıra yönetim gündemi de dikkat çekiyor. Başkan Sadettin Saran, daha önce açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının tarihini duyurdu.

Saran, aday olmayacağı genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ligde kalan 3 maçını teknik direktör değişimi ve kongre gündeminin gölgesinde oynayacak.