Zeki Murat Göle'den forvet kararı! Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. Sarı lacivertliler, evinde oynayacağı maçtan 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürmek amacında. Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrasında takımın başına geçen Zeki Murat Göle, forvette Talisca'yı görevlendirecek. Kalede ise Mert Günük forma giyecek. İşte Fenerbahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Anderson Talisca'nın forvette oynaması bekleniyor

FENERBAHÇE'DE TEDESCO SONRASI İLK MAÇ

Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 67 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık yenilginin ardından zirvenin 7 puan gerisine düştü.

Bu sonucun ardından Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, sezonun kalan 3 lig maçına Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASI

Şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe, kalan haftalarda hata yapmadan sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor. Başakşehir maçı, sarı-lacivertliler için hem sportif hem de psikolojik açıdan kritik önem taşıyor.

Dorgeles Nene kanatlarda gol ve asist katkısı için görev yapacak

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir mücadelesi öncesi 5 oyuncu forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, bu karşılaşmada görev alamayacak.

Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maç ceza verilen Ederson'un yanı sıra sarı kart cezalıları Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da kadroda yer almayacak.

Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ile bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise maç saatine doğru netleşecek.

KONGRE GÖLGESİNDE KALAN 3 MAÇ

Fenerbahçe'de saha içindeki değişimin yanı sıra yönetim gündemi de dikkat çekiyor. Başkan Sadettin Saran, daha önce açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının tarihini duyurdu.

Saran, aday olmayacağı genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Sarı-lacivertliler, ligde kalan 3 maçını teknik direktör değişimi ve kongre gündeminin gölgesinde oynayacak.

N'Golo Kante orta sahadaki lider olmaya devam edecek

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Brown, Oosterwolde, Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem Aktürkoğlu, Cherif ve Talisca.

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Kemen, Umut Güneş, Kazımcan Karataş, Shomurodov, Harit ve Bertuğ Yıldırım.

