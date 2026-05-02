Confavreux, Türkiye ile Yunanistan arasındaki diyaloğu ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini desteklediklerini ifade etti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Yunanistan'ın tehlikede olması halinde yanında olacakları yönündeki sözleriyle herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almadığını belirtti.

Macron ve Miçotakis, Fotoğraflar: AA

PARİS'TEN GERİ ADIM: "HEDEF TÜRKİYE DEĞİLDİ"

Fransız sözcüye Macron'un Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçen haftaki ziyareti sırasında sarf ettiği "Egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız." şeklindeki sözleri ve ülkesinin son dönemde farklı kriz alanlarında Türkiye'nin tutumuna muhalif tavır sergilemesi soruldu.

Confavreux, "Cumhurbaşkanının sözleri, bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevaben sarf edildi. Bunun cevabı, tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için aynıdır. Herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır." şeklinde yanıt verdi.

İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili de Fransa'nın benzer açıklama yaptığını savunan Confavreux, Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot vasıtasıyla o dönemde ülkelerinin saldırıya uğrayan NATO müttefiklerinden birinin ve ortaklarının yanında olduğunu açıkladığını dile getirdi.

"TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ DEVAM EDEN DİYALOĞU DESTEKLİYORUZ."

"Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden diyaloğu destekliyoruz." diyen Confavreux, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili diyaloğu geliştirmeye ve güçlendirmeye bağlı olduklarını, Barrot'nun şubat ayında Türkiye ziyaretinin ve iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 11 Nisan'daki telefon görüşmelerinin de bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Macron'un sözlerinin Yunanistan basınındaki yankısı hakkında ise Confavreux, "Basın yorumcuları hakkında yorum yapmak için burada değiliz." dedi.