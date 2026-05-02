İstanbul Silivri'de D-100 kara yoluna bir kamyonetten yaklaşık 4 kilometre boyunca vida döküldü. Yola saçılan kesici maddeler çok sayıda aracın lastiğine zarar verirken, kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Kamyon sürücüsü Y.K. yakalandı, muayenesiz olduğu belirlenen araç trafikten menedildi.
4 KİLOMETRELİK TEHLİKE
Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi.
İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.
D-100 İKİ SAAT KAPATILDI
Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Silivri Bölge Trafik, Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Vidaların temizlenmesi için kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan sağlanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
POLİS VE ESNAF YOLA İNDİ
Yola saçılan vidalar; trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı.
Temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Bu sırada trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli trafik polisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
SÜRÜCÜ YAKALANDI, ARAÇ MENEDİLDİ
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vidaların döküldüğü kamyonu ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin incelemesi sonucu cıvataların döküldüğü kamyonun sürücüsünün Y.K. (33) olduğu tespit edildi. Silivri Ortaköy Mahallesi'nde cıvata parlatma işi yaptığı belirlenen Y.K., kamyonetle birlikte yakalandı.
Yapılan kontrollerde aracın muayenesinin bulunmadığı belirlendi. Kamyonet trafikten menedilirken, Y.K. hakkında "mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçlarından işlem başlatıldı.
