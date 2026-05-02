Vidalar trafik polisleri, karayolları ekipleri ve çevredeki esnaf tarafından el birliğiyle toplandı.

Kamyon sürücüsü Y.K. (33) Silivri Ortaköy Mahallesi'nde yakalandı ve hakkında mala zarar verme ile trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçlarından işlem başlatıldı.

Yola saçılan vidaların temizlenmesi için D-100 kara yolunun tüm şeritleri yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı.

İstanbul Silivri'de D-100 kara yoluna bir kamyonetten yaklaşık 4 kilometre boyunca vida döküldü. Yola saçılan kesici maddeler çok sayıda aracın lastiğine zarar verirken, kara yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapatıldı. Kamyon sürücüsü Y.K. yakalandı, muayenesiz olduğu belirlenen araç trafikten menedildi.

4 KİLOMETRELİK TEHLİKE

Olay, saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde meydana geldi.

İnşaat malzemesi taşıyan bir kamyonetten henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 4 kilometre boyunca yola vidalar döküldü. Yola saçılan kesici maddeler, seyir halindeki birçok aracın lastiğine zarar verdi.