Övür, CHP içindeki bu yeni "troyka" arasındaki gerilimin sadece sızdırılan görüntülerden ibaret olmadığını, meselenin bir "ikinci adamlık" ve "belediye hesaplaşması" olduğunu öne sürdü.

Görüntülerin sızmasıyla patlak veren krizde, Ali Mahir Başarır'ın "montaj" ve "derin devlet" savunmaları kamuoyunda karşılık bulmazken "Ailemizle birlikteydik" sözleri yaşanan acıya rağmen önceden planlanan yat programından ödün verilmediğini de tescillemiş oldu.

Tekne rezaletinin ardından Başarır'ın sergilediği tutumu "pişkince" olarak niteleyen Övür, sızan görüntülerin aslında Özgür Özel'in bir "kurtuluş" planı olabileceğine işaret etti.

Övür, Başarır'ın yükselişini ve parti içindeki konumunu, "İmamoğlu-Özel CHP'sinin en parlak aktörü hiç kuşkusuz Ali Mahir Başarır'dı. CHP'lilere göre 'kimin kayığına bineceğini iyi bildiği için' de yeni ekibin en gözde ismiydi. Dahası CHP'de hangi taşı kaldırsanız altından o 'mahir' çocuk çıkıyor." ifadeleriyle özetledi.

"ÖZGÜR ÖZEL AĞBABA VESAYETİNDEN KURTULMAK İSTİYOR"

Övür şu ifadeleri kullandı:

"Denilenlere göre, CHP'nin yeni troykası, Özgür Özel-Veli Ağaba-Ali Mahir Başarır arasında derin bir çatlak var ve gerilim giderek artıyor. Veli Ağbaba'nın tekne rezaletinin medyaya sızdırılmasını gerekçe göstererek kızması aslında bahane. Asıl neden, Özgür Özel ile Ali Mahir Başarır arasında gelişen yeni yakınlık. Bu konuda bir süredir CHP kulislerinde Özgür Özel'in "Veli Ağbaba vesayeti"nden kurtulmak istediği, onun örgüt, belediyeler ve medya üzerindeki etkisinden ve kendisini yönettiği algısından rahatsız olduğu konuşuluyordu."

Başarır'ın bu gerginliği "ikinci adam" olmak için bir fırsat olarak gördüğü ve Ağbaba ile arasındaki gerilimi derinleştirdiğine dikkat çeken Övür,

"Bu ikili arasındaki gerginliğin bir başka nedeni de "duygusal" ilişkiler... Çünkü Başarır'ın belediyelere "çökme" konusunda da mahir olduğu söyleniyor. Bu da Ağbaba'yı rahatsız ediyor." ifadelerine yer verdi.

"BELEDİYELERE ACAYİP ÇÖKMÜŞLER"

Yazısının en çarpıcı kısmında ise CHP'li bir ismin belediyelerdeki rant çarkına dair itiraflarına yer veren Övür, tablonun vahametine şu cümlelerle dikkat çekti:



"Ortaya çıkan dosyalarda görüyoruz. Belediyelere acayip çökmüşler. Başkanlar müteahhitlere, partiyi yönetenler de belediyelere çöküyor. Sonra gelsin lüks yaşamlar. Ali Mahir Başarır bu lüks yaşamı göstere göstere yaşayanlardan biri. Parayı, puroyu, yatları ve lüks arabaları seviyor. Sonra da yatlarda yakayı ele verice öfkeleniyor. CHP siyaseti bu hâle düşmemeliydi."