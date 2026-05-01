İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu'nca yürütülen, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı casusluk soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.
İngiliz ve ABD istihbaratına çalıştığı ortaya çıkan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın 2022'de Yeniköy'deki villasının havuzunda şüpheli şekilde ölü bulunmasına ilişkin cinayet şüphesi artıyor. Soruşturma savcısı Kayhan Çetin'in talimatıyla dosya yeniden mercek altına alındı.
Casusluktan tutuklu Hüseyin Gün'ün, 16 milyon İstanbulluya ait özel bilgileri eski CIA ajanı Aaron Barr ile birlikte yabancı istihbarat servislerine
sızdırdığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun danışmanlığını da yapan Gün'ü, Seher Alaçam'ın öz oğlu ihbar etmişti.
İFADELERDEKİ ÇELİŞKİ
Sabah'tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; İlk soruşturmada yüzeysel bırakılan tüm detaylar yeniden incelenirken özellikle Hüseyin Gün'ün olay günü ve sonrasına ilişkin ifadelerindeki çelişkiler, zaman çizelgesindeki boşluklar ve anlatımlarındaki uyumsuzluklar dosyanın yeniden açılmasının en önemli gerekçelerinden biri oldu.
Olay günü 112 Acil Servis'in geç çağrılması, villadaki güvenlik kamera kayıtlarının tam anlamıyla analiz edilmemesi ve kritik görüntülerin yeterince incelenmemesi cinayet ihtimalini güçlendiren başlıklar olarak dosyaya yeniden girdi.
Villadaki çalışanlar ile güvenlik personelinin ifadelerinin derinleştirilmemesi, olay öncesi ve sonrasına ilişkin hareketliliklerin detaylı şekilde ortaya konulmaması ve ilişkiler ağının çözümlenmemiş olması dosyada ciddi boşluklar bulunduğunu ortaya koydu.
Adli Tıp raporunda yer alan bazı bulguların ölümün doğal nedenlerle gerçekleştiği yönündeki değerlendirmeyi zayıflattığı ve bu nedenle ölüm nedeninin yeniden ele alındığı değerlendiriliyor.
Soruşturmaya giren dijital verilerde Hüseyin Gün'e ait materyallerde yer alan şifreli kayıtlar ile Seher Alaçam arasında bağlantı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken bu veriler dosyanın seyrini değiştiren unsurlar arasında yer aldı. İlk aşamada Hüseyin Gün ile ilişkilendirilen yüksek tutarlı para hareketlerinin gerçekte Seher Alaçam'a ait olabileceği değerlendirilmeye başlanırken tüm banka kayıtları ve mali akış yeniden incelemeye alındı.
TEKNİK VE KRİMİNAL İNCELEME
Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Gün'ün 2020-2023 yılları arasında kullandığı GSM hat veya hatlarının tespit edilerek HTS'lerinin çıkarılmasını istedi. Alaçam'ın ölümüyle ilgili olay yerindeki polislerin tahkikat evraklarının tamamının savcılığa gönderilmesi, Ümit Deniz Alaçam ile site görevlisi 3 ismin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadelerinin alınması için talimat verdi. Teknik ve kriminal incelemeler eşzamanlı ilerliyor.
Cinayet ihtimalini destekleyecek bulgulara ulaşılması halinde Alaçam'ın ölümüne ilişkin verilen takipsizlik kararının kaldırılacağı ve dosyanın kasten ve planlı şekilde öldürme kapsamında yeniden açılacağı ifade ediliyor.
Savcılık, Seher Alaçam'ın vefat tarihi öncesi olmak üzere 1 yıllık MHRS ve özel sağlık kuruluşu randevuları ve bu randevulara ilişkin tüm belgelerin de temin edilmesi talimatını verdi.
Alaçam'ın olay gününe ait 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yardım taleplerine ilişkin konuşma kayıtları, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tespit edilmesi ve ifadelerinin alınması da istendi.
2019 SEÇİMLERİNDE İBB'NİN VERİLERİ SIZDIRILMIŞTI
Soruşturma dosyasına göre, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün, başında eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın olduğu ekibiyle birlikte 2019 seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu için çalıştıkları saptanmıştı.
İBB'ye ait mail içerikleri ve verilerin, bu isimlere İmamoğlu'nun talimatıyla açıldığı ve yabancı istihbarat servislerince ele geçirilmesine sebebiyet verildiği ortaya çıkmıştı.
Hüseyin Gün ile ilgili ilk ihbar ise Alaçam'ın öz oğlunun "farklı ülkeler lehine ajanlık yaptığı, görüşmelerini gizlemek için kriptolu telefonlar kullandığı ve ülkelerin iç karışıklıklarını gizlice finanse ettiğine" dair beyanıyla yapılmıştı. Alaçam'ın telefonundaki binlerce şifreli e-posta, dosya ve mesaj incelemeye alınmıştı.