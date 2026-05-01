TEKNİK VE KRİMİNAL İNCELEME

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Gün'ün 2020-2023 yılları arasında kullandığı GSM hat veya hatlarının tespit edilerek HTS'lerinin çıkarılmasını istedi. Alaçam'ın ölümüyle ilgili olay yerindeki polislerin tahkikat evraklarının tamamının savcılığa gönderilmesi, Ümit Deniz Alaçam ile site görevlisi 3 ismin 'bilgi sahibi' sıfatıyla ifadelerinin alınması için talimat verdi. Teknik ve kriminal incelemeler eşzamanlı ilerliyor.

Cinayet ihtimalini destekleyecek bulgulara ulaşılması halinde Alaçam'ın ölümüne ilişkin verilen takipsizlik kararının kaldırılacağı ve dosyanın kasten ve planlı şekilde öldürme kapsamında yeniden açılacağı ifade ediliyor.

Savcılık, Seher Alaçam'ın vefat tarihi öncesi olmak üzere 1 yıllık MHRS ve özel sağlık kuruluşu randevuları ve bu randevulara ilişkin tüm belgelerin de temin edilmesi talimatını verdi.

Alaçam'ın olay gününe ait 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yardım taleplerine ilişkin konuşma kayıtları, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tespit edilmesi ve ifadelerinin alınması da istendi.

2019 SEÇİMLERİNDE İBB'NİN VERİLERİ SIZDIRILMIŞTI



Soruşturma dosyasına göre, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün, başında eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın olduğu ekibiyle birlikte 2019 seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu için çalıştıkları saptanmıştı.

İBB'ye ait mail içerikleri ve verilerin, bu isimlere İmamoğlu'nun talimatıyla açıldığı ve yabancı istihbarat servislerince ele geçirilmesine sebebiyet verildiği ortaya çıkmıştı.