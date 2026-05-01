Galatasaray'dan dev transfer operasyonu! 32 milyon euroluk 2 yıldız imza atabilir

Galatasaray, yeni sezon kadro yapılanması için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, Napoli’de geleceği belirsiz olan Romelu Lukaku ve Frank Anguissa’yı gündemine aldığı iddia edildi.

  • Galatasaray, Napoli'den Romelu Lukaku ve Frank Anguissa'yı transfer listesine aldı.
  • Lukaku'nun yüksek maaşı, Galatasaray ve diğer kulüpler için transferde engel oluşturuyor.
  • Anguissa'nın Napoli'de kadro planlamasının dışında kalabileceği belirtiliyor.
  • Galatasaray, Napoli ile önceki transfer ilişkileri nedeniyle avantajlı bir konumda bulunuyor.
  • Galatasaray, Icardi ve Kutucu'nun ayrılması ihtimali nedeniyle forvet transferine öncelik veriyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Napoli'den ayrılması beklenen iki önemli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, forvet hattı için Romelu Lukaku'yu, orta saha rotasyonu için ise Frank Anguissa'yı listesinde tutuyor.

Yeni sezonda hem Süper Lig hem Avrupa'da daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde yüksek profilli isimlere yönelmiş durumda.

Romelu Lukaku'nun Napoli ile kontratı gelecek sezonun sonunda bitiyor

LUKAKU İÇİN MAAŞ ENGELİ

Galatasaray'ın hücum hattı için takip ettiği Romelu Lukaku'nun maliyeti transferin en kritik noktası olarak öne çıkıyor. Milan'ın da Belçikalı forvetle ilgilendiği ancak oyuncunun yıllık 8 milyon euro seviyesindeki maaşı nedeniyle transferde zorlandığı belirtiliyor.

Suudi Arabistan'dan da teklif alan 32 yaşındaki golcünün kariyerini Avrupa'da sürdürmeye daha sıcak baktığı ifade ediliyor. Lukaku'nun adı son dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Frank Anguissa'nın güncel piyasa değeri 20 milyon euro

ANGUISSA ORTA SAHA İÇİN LİSTEDE

Galatasaray'ın Napoli'den takip ettiği bir diğer isim Frank Anguissa oldu. Kamerunlu orta sahanın İtalyan ekibinde kadro planlamasının dışında kalabileceği ve yaz döneminde tekliflere açık hale gelebileceği öne sürüldü.

30 yaşındaki futbolcu, fizik gücü, merkez orta saha profili ve oyun direnciyle Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında dikkat çeken seçeneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Romelu Lukaku bu sezon 1 gol atabildi

NAPOLİ İLE İLİŞKİ AVANTAJI

Haberde, Galatasaray'ın Victor Osimhen ve Noa Lang transferleri nedeniyle Napoli nezdinde avantajlı bir konumda olduğu da vurgulandı. Sarı-kırmızılıların İtalyan kulübüyle kurduğu transfer trafiği, Lukaku ve Anguissa dosyalarında önemli bir zemin oluşturabilir.

Noa Lang'ın Galatasaray'daki sürecinin sona yaklaşması ve oyuncunun kiralık sözleşmesinin ardından Napoli'ye dönerek bonservisiyle başka bir kulübe gönderilme ihtimali de gündemde yer alıyor.

Romelu Lukaku bu sezon sadece 7 maça çıkabildi

FORVET VE ORTA SAHAYA BÜYÜK HAMLE

Galatasaray'da sezon sonunda Mauro Icardi ve Ahmed Kutucu ile yolların ayrılma ihtimali, forvet transferini öncelikli hale getirdi. Bu nedenle Lukaku, tecrübesi ve fizik gücüyle sarı-kırmızılıların hücum hattı için güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

Orta sahada ise Anguissa, tempo, direnç ve fizik kalite arayışına cevap verebilecek bir profil olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Napoli'den iki oyuncuyu aynı plan içinde değerlendirmesi, yaz transfer döneminin en çarpıcı dosyalarından biri olabilir.

Frank Anguissa'nın adı daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de anıldı

PERFORMANS TABLOSU

Lukaku bu sezon Napoli formasıyla 7 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Belçikalı forvetin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.

Anguissa ise bu sezon Napoli ile 21 maça çıktı. Kamerunlu orta saha 4 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi de 30 Haziran 2027'de sona erecek. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray şampiyonluk için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i
