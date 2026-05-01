Galatasaray, Napoli ile önceki transfer ilişkileri nedeniyle avantajlı bir konumda bulunuyor.

Lukaku'nun yüksek maaşı, Galatasaray ve diğer kulüpler için transferde engel oluşturuyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Napoli'den ayrılması beklenen iki önemli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılılar, forvet hattı için Romelu Lukaku'yu, orta saha rotasyonu için ise Frank Anguissa'yı listesinde tutuyor.

Yeni sezonda hem Süper Lig hem Avrupa'da daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferde yüksek profilli isimlere yönelmiş durumda.