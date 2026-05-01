Galatasaray şampiyonluk için sahada! İşte Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Üst üste 3 şampiyonluk elde ettikten sonra dördüncüsüne çok yakın olan Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Sarı kırmızılılar, kazandığı takdirde Süper Lig'de 26. şampiyonluğuna ulaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, cezalı Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e forma verecek. Forvette ise yine Victor Osimhen oynayacak. İşte Galatasaray'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i...

  • Galatasaray, Samsunspor deplasmanında galibiyet alarak şampiyonluğunu ilan etmek istiyor.
  • Samsunspor, Galatasaray karşısında iç saha avantajını kullanarak Avrupa hedefi için kritik bir galibiyet arıyor.
  • Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır cezalı olduğu için yerine Günay Güvenç forma giyecek.
  • Samsunspor'da Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.
  • Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı oynadığı önceki maçlarda gol atma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray kazandığı takdirde rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılılar, geride kalan 31 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 74 puanla lider giren Galatasaray, son 3 hafta öncesinde Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı.

Okan Buruk'un takımı, Samsunspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

SAMSUNSPOR EVİNDE SÜRPRİZ PEŞİNDE

Samsunspor, ligde oynadığı 31 karşılaşmada topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında hem iç saha avantajını kullanmak hem de Avrupa hedefi yolunda kritik bir sonuç almak istiyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

Okan Buruk, Galatasaray ile 4. kez ve üst üste şampiyonluk kazanmak istiyor

GALATASARAY'DA KALE GÜNAY'A EMANET

Galatasaray'da milli kaleci Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Uğurcan, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.

Sarı-kırmızılılarda Uğurcan'ın yerine kalede Günay Güvenç görev yapacak. Ayrıca dizinde esneme bulunan Yaser Asprilla da kadroda yer alamayacak.

SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Ev sahibi ekipte Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Emre Kılınç'ın durumu ise maç saatinde netleşecek.

KART SINIRINDA KRİTİK İSİMLER

Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Samsunspor'da ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül kart sınırında yer alıyor.

Galatasaray sezonun en önemli maçında kazanmak amacında

OSIMHEN SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı toplam 5 gol kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 13 gol atan Osimhen, Samsunspor karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Nijeryalı golcü, ligin 15. haftasındaki Samsunspor maçıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 karşılaşmanın 9'unda 10 gol buldu.

OKAN BURUK'UN SAMSUNSPOR SERİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu 6 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in hem en fazla gol atan hem de en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 31 maçta 72 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Okan Buruk'un ekibi, hücumda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde yer alırken savunmada da ligin en başarılı takımı oldu.

Victor Osimhen Samsunspor maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor

DEPLASMAN DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Galatasaray bu sezon ligdeki 3 mağlubiyetini de deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Cimbom, bu süreçte Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor deplasmanlarında kaybetti. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe karşısında aldı.

MUHTEMEL 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly ve Mouandilmadji.

GALATASARAY: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper ve Osimhen.

