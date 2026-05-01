Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN ÇIKIYOR
Sarı-kırmızılılar, geride kalan 31 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Haftaya 74 puanla lider giren Galatasaray, son 3 hafta öncesinde Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı.
Okan Buruk'un takımı, Samsunspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde rakiplerinin sonuçlarına bakmadan üst üste 4. kez, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
SAMSUNSPOR EVİNDE SÜRPRİZ PEŞİNDE
Samsunspor, ligde oynadığı 31 karşılaşmada topladığı 45 puanla 7. sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, güçlü rakibi karşısında hem iç saha avantajını kullanmak hem de Avrupa hedefi yolunda kritik bir sonuç almak istiyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazanmıştı.
GALATASARAY'DA KALE GÜNAY'A EMANET
Galatasaray'da milli kaleci Uğurcan Çakır, cezası nedeniyle Samsunspor karşısında forma giyemeyecek. Uğurcan, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü.
Sarı-kırmızılılarda Uğurcan'ın yerine kalede Günay Güvenç görev yapacak. Ayrıca dizinde esneme bulunan Yaser Asprilla da kadroda yer alamayacak.
SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR
Ev sahibi ekipte Celil Yüksel, Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemeyecek. Emre Kılınç'ın durumu ise maç saatinde netleşecek.
KART SINIRINDA KRİTİK İSİMLER
Galatasaray'da Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Samsunspor'da ise Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji, Yalçın Kayan ve Soner Gönül kart sınırında yer alıyor.
OSIMHEN SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı toplam 5 gol kaydetti.
Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 13 gol atan Osimhen, Samsunspor karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Nijeryalı golcü, ligin 15. haftasındaki Samsunspor maçıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 karşılaşmanın 9'unda 10 gol buldu.
OKAN BURUK'UN SAMSUNSPOR SERİSİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu 6 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.
LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in hem en fazla gol atan hem de en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 31 maçta 72 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.
Okan Buruk'un ekibi, hücumda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde yer alırken savunmada da ligin en başarılı takımı oldu.
DEPLASMAN DETAYI ÖNE ÇIKIYOR
Galatasaray bu sezon ligdeki 3 mağlubiyetini de deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.
Cimbom, bu süreçte Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor deplasmanlarında kaybetti. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe karşısında aldı.
MUHTEMEL 11'LER
SAMSUNSPOR: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Elayis, Holse, Coulibaly ve Mouandilmadji.
GALATASARAY: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper ve Osimhen.