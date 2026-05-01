Galatasaray sezonun en önemli maçında kazanmak amacında

OSIMHEN SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı oynadığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı toplam 5 gol kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de 20 maçta 13 gol atan Osimhen, Samsunspor karşısında serisini sürdürmeyi hedefliyor. Nijeryalı golcü, ligin 15. haftasındaki Samsunspor maçıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 karşılaşmanın 9'unda 10 gol buldu.

OKAN BURUK'UN SAMSUNSPOR SERİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu 6 maçın tamamını kazandı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 14 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

LİGİN EN GOLCÜ VE EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'in hem en fazla gol atan hem de en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar 31 maçta 72 gol atarken kalesinde 23 gol gördü.

Okan Buruk'un ekibi, hücumda Fenerbahçe ve Trabzonspor'un önünde yer alırken savunmada da ligin en başarılı takımı oldu.