CANLI YAYIN
Geri

68 yaşındaki Zerrin Özer cenazede fenalaştı! Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

79 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin güçlü seslerinden Tülay Özer, son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirirken; Selami Şahin'den duygusal açıklama geldi: "Ateş düştüğü yeri yakar!"

Giriş Tarihi:
Tülay Özer son yolculuğuna uğurlandı

Müzik dünyası, bir devrin kapandığı acı haberle sarsıldı. "İkimiz Bir Fidanız", "Büklüm Büklüm" ve "Niye Çattın Kaşlarını" gibi ölümsüz eserleri ilk seslendiren isim olan Tülay Özer, 79 yaşında böbrek yetmezliğine yenik düştü. Uzun süredir diyaliz tedavisi gören usta sanatçı, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Zerrin Özer kardeşinin cenazesinde fenalaştı!

ZERRİN ÖZER CENAZEDE FENALAŞTI

Sanatçının cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken Tülay Özer'in kardeşi Zerrin Özer, fenalaştı ve araçtan inemedi. Selami Şahin ise yaşananlara ilişkin "Kardeştir sonuçta. Ateş düştüğü yeri yakar" ifadelerini kullandı.

Tülay Özer’in oğlundan duygusal sözler

OĞLUNDAN DUYGUSAL SÖZLER: "MEKANI CENNET OLSUN"

Tülay Özer'in oğlu Kamran Hakan Rizeli, annesinin kaybının ardından yaptığı açıklamada, pandemi döneminden bu yana birlikte yaşadıklarını belirterek şu duygusal ifadeleri kullandı:

"Diyalize giriyordu. Evde otururken sevgiyi unutmuştuk. Vefatıyla birlikte sevenleri sağ olsun hatırlattılar kendilerini. Yaş, sağlık... Bir noktada kaçınılmaz bir son. Mekanı cennet olsun. Yaptığı iyilikler karşısında olsun"

Selami Şahin: Çok iyi kalpli, güzel bir insandı

"ÇOK İYİ KALPLİ, GÜZEL BİR İNSANDI"

Sanat dünyasının önemli isimlerinden Selami Şahin, Özer için "Çok iyi kalpli, güzel bir insandı. Ama gitti mi gidiyor. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle başsağlığı diledi. Usta sanatçının vefatı, müzik dünyasında büyük bir boşluk yarattı.

Tülay Özer hakkında merak edilenler

MERAK EDİLENLER

Tülay Özer neden öldü?

79 yaşındaki sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliği ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.

Tülay Özer ve Zerrin Özer kardeş mi?

Evet, Tülay Özer ünlü sanatçı Zerrin Özer'in ablasıdır.

Tülay Özer'in en bilinen şarkıları hangileridir?

"İkimiz Bir Fidanız", "Büklüm Büklüm", "Kalbime Sana Vermiştim" ve "Niye Çattın Kaşlarını" gibi eserleri ilk seslendiren isimdir.