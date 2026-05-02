Müzik dünyası, bir devrin kapandığı acı haberle sarsıldı. "İkimiz Bir Fidanız", "Büklüm Büklüm" ve "Niye Çattın Kaşlarını" gibi ölümsüz eserleri ilk seslendiren isim olan Tülay Özer, 79 yaşında böbrek yetmezliğine yenik düştü. Uzun süredir diyaliz tedavisi gören usta sanatçı, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
ZERRİN ÖZER CENAZEDE FENALAŞTI
Sanatçının cenaze töreninde duygusal anlar yaşanırken Tülay Özer'in kardeşi Zerrin Özer, fenalaştı ve araçtan inemedi. Selami Şahin ise yaşananlara ilişkin "Kardeştir sonuçta. Ateş düştüğü yeri yakar" ifadelerini kullandı.
OĞLUNDAN DUYGUSAL SÖZLER: "MEKANI CENNET OLSUN"
Tülay Özer'in oğlu Kamran Hakan Rizeli, annesinin kaybının ardından yaptığı açıklamada, pandemi döneminden bu yana birlikte yaşadıklarını belirterek şu duygusal ifadeleri kullandı:
"Diyalize giriyordu. Evde otururken sevgiyi unutmuştuk. Vefatıyla birlikte sevenleri sağ olsun hatırlattılar kendilerini. Yaş, sağlık... Bir noktada kaçınılmaz bir son. Mekanı cennet olsun. Yaptığı iyilikler karşısında olsun"
"ÇOK İYİ KALPLİ, GÜZEL BİR İNSANDI"
Sanat dünyasının önemli isimlerinden Selami Şahin, Özer için "Çok iyi kalpli, güzel bir insandı. Ama gitti mi gidiyor. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" sözleriyle başsağlığı diledi. Usta sanatçının vefatı, müzik dünyasında büyük bir boşluk yarattı.
MERAK EDİLENLER
Tülay Özer neden öldü?
79 yaşındaki sanatçı, uzun süredir mücadele ettiği böbrek yetmezliği ve buna bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdi.
Tülay Özer ve Zerrin Özer kardeş mi?
Evet, Tülay Özer ünlü sanatçı Zerrin Özer'in ablasıdır.
Tülay Özer'in en bilinen şarkıları hangileridir?
"İkimiz Bir Fidanız", "Büklüm Büklüm", "Kalbime Sana Vermiştim" ve "Niye Çattın Kaşlarını" gibi eserleri ilk seslendiren isimdir.
