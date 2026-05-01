Takvim'in ulaştığı tutanağa göre Tuana Elif Gülüşan Torun, savcılık huzurunda telefonunu açarak Hasbi Dede ile gerçekleşen mesajlaşmaları gösterdi. Tutanakta, Dede'nin gece saatlerinde "Napiyosun", "Annen geldimi", "Niye uyumadın" mesajlarıyla konuşmayı başlattığı; Tuana'nın ise "Ders çalışıyorum başkanım" ve "Sorumluluk sınavım var başkanım" yanıtlarını verdiği yer aldı.

"KAÇ YAŞINDASIN SEN?" SORUSUNA "16" YANITI

Mesajlaşmanın devamında Hasbi Dede'nin Tuana'ya "Kaç yaşındasın sen" diye sorduğu, Tuana'nın ise "16" yanıtını verdiği tutanağa geçti.

Dede'nin daha sonra "Güvenim mi, Sana, Her konuda", "Ben nasıl bir erkeğim" ve "Net soru" şeklinde mesajlar attığı; Tuana'nın ise "Ne demek istiyorsunuz", "Bilmiyorum başkanım bana niye soruyorsunuz" ve "Bana niye sorduğunuzu anlamadım" yanıtlarını verdiği kaydedildi.

Tutanakta bu bölümde Dede'nin "Sormim mi" ve "Sormak istedim, Sırçıyım dedin" mesajlarını da gönderdiği; Tuana'nın ise "Evet öyleyim" yanıtını verdiği yer aldı. Yazışmanın devamında Dede'nin "Güvenmek isterim, Sana" mesajına karşılık Tuana'nın "Güvenebilirsiniz" dediği kaydedildi.

"SAAT GEÇ OLDU, BÖYLE SORULAR GARİBİME GİTTİ"

Tutanağa göre Dede'nin "Hemen ters cevaplar, Ürküttün biraz" mesajına Tuana "Şaşırdım o yüzden" yanıtını verdi.

Dede'nin "Rahat olmak istemezmisin", "Sohbet", "Kendini begeniyomusun" mesajlarının ardından Tuana, "Ne konuda", "Ne konuda sohbet" ve "Evet beğeniyorum neden ki" ifadeleriyle karşılık verdi.

Dede'nin "Soruyorum, Neden altında bisey ariyosun" mesajına karşılık Tuana, "Saat geç oldu böyle sorular garibime gitti o yüzden sordum başkanım" ifadeleriyle rahatsızlığını dile getirdi.

Dede'nin "Rahat ol, Isterim, Guven onemli, Eğer başkasına söylersen, Yazmim" mesajına karşılık Tuana'nın "Niye yazdınız ki başkanım" diye sorduğu belirtildi. Dede'nin ise "Aklımdaydı, Sana, Yazmak", "Istedim" ve "Yazmayö (hülücük emojisi)" mesajlarını gönderdiği kayda geçti.

Bu bölümde Tuana'nın "Ne konuda ne için başkanım", "Neyi", "Anladım onu, Ne için, Onu anlamadım" yanıtları da tutanakta yer aldı.

"DUYULSUN İSTEMEM SANA YAZDIĞIM"

Tutanakta, Hasbi Dede'nin mesajlaşmanın ilerleyen bölümünde "Ama sen utangaçsın" ve "Duyulsun istemem sana yazdığım" ifadelerini kullandığı yer aldı.

Tuana'nın "Utangaç değilim", "Neden ki, Niye yazdınız" sorularına karşılık Dede'nin "Bu saat de neden yazae bir adam sana" ve "Sencw" mesajlarını gönderdiği belirtildi.

Tuana'nın "Neden yazar", "Bilmiyorum, söyleyin" yanıtlarının ardından Dede'nin "Tahminler" mesajını attığı, Tuana'nın "Bileyim" dediği kaydedildi.

Dede'nin "En son ne zaman, Görfdün beni" sorusuna Tuana'nın "Ekominide" yanıtını verdiği; Dede'nin ise "Unutmamişsin" mesajını gönderdiği tutanakta yer aldı.

TUANA'DAN UYARI: "BENİM SEVGİLİM VAR BAŞKANIM"

Mesajlaşmanın devamında Tuana'nın "Benim sevgilim var başkanım" uyarısında bulunduğu, Hasbi Dede'nin ise "Olsun" yanıtını verdiği tutanağa girdi.

Tuana'nın "Neden yazdınız merak ediyorum" demesi üzerine Dede'nin "Sence, Neden, Sen bul" mesajını gönderdiği belirtildi. Tuana'nın "Söyleyin bende sizle o konuda konuşayım" yanıtına karşılık Dede'nin "Güvenim mi" diye sorduğu, Tuana'nın ise "Tabi ki de" dediği kaydedildi.

Dede'nin "Etkiliyosun, Beni" mesajının ardından Tuana'nın "Kaç yaşındasınız böyle şeyler yazıyorsunuz" diye tepki gösterdiği belirtildi. Dede'nin "Yanlış anlicaksan yazmicam" mesajına karşılık Tuana'nın "Karınız var ayıp değil mi, Anlarım tabi" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"BANA NET OLUN"

Tutanağa göre Dede, Tuana'nın tepkisine karşılık "Saçmalama, demedim mi sana, neden bu saat de yaziyorum" mesajını gönderdi.

Tuana ise "Neden yazıyorsunuz ben hala çözemedim, bana net olun" diyerek konuşmanın amacını sordu.

Dede'nin "İyi yazmim, o zmn", "Yok yoj" ve "Tepki hoşuma gitmez" mesajlarını gönderdiği; Tuana'nın ise "Yazın merak ediyorum", "Siz bilirsiniz" ve "Yazicak olduğunuzu yazdınız zaten, gerisini de devam ettirin" dediği tutanakta yer aldı.

Dede'nin "Neden tepki verdin" sorusuna karşılık Tuana'nın "Çünkü yaşça büyüksünüz benim sevgilim var sizin de eşiniz var şaşırdım o yüzden oyle bir tepki verdim" yanıtını verdiği kaydedildi.

"BEN SANA AÇILMIŞIM"

Mesajlaşmanın ilerleyen bölümünde Hasbi Dede'nin "Olsun, Ben sana açılmısım, Üzüldüm inan, ben sana zarar vermem ki, güvenmek istedim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Tuana'nın "Güveninizi sarsacak bişey yapmadım ki" yanıtının ardından Dede'nin "Ya yaparsan" mesajını gönderdiği belirtildi.

Tuana'nın "Hayır bana güvenebilirsiniz, ben size güveniyorum" dediği, Dede'nin ise "Sen de rahat ol, o zmn" mesajıyla karşılık verdiği tutanakta yer aldı.

Tuana'nın "Rahatım ben" yanıtının ardından Dede'nin "Sevgilin olabilir, sorun yok" dediği, Tuana'nın ise "Yok" yanıtını verdiği kaydedildi.

"BİR KADIN GÖZÜYLE" SORUSU

Tutanağa göre Hasbi Dede, Tuana'ya "Beni beğeniyomusun", "Hangi konuda istiyosan" ve "Bir kadın gözüyle" mesajlarını gönderdi.

Tuana ise sırasıyla "Ne konuda", "Hangi konuda" ve "bilmiyorum ilgilenmiyorum" yanıtlarını verdi.

Dede'nin bunun üzerine "Soğuksun, sustun" yazdığı kaydedildi.