Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının Temmuz ayında, Kızkalesi'ne kadar olan kesimin ise Aralık ayında trafiğe açılacağını açıkladı.

Toplam 52 kilometre uzunluğundaki Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nda yüzde 88 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı ve proje kapsamında 7 tünel ile 5 viyadük tamamlandı.

Otoyol tamamlandığında Çeşmeli-Kızkalesi arasındaki seyahat süresi yaz aylarında 2,5 saatten 18 dakikaya düşecek ve yıllık 3 milyar 38 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Bakan Uraloğlu, son 24 yılda Mersin'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 293 milyar lira yatırım yapıldığını belirtti.

Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projesi'nde çalışmalar devam ediyor ve proje tamamlandığında seyahat süresi 6,5 saatten 2 saat 15 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, "Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını Temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Kızkalesi'ne kadar olan kesimi de inşallah Aralık ayına kadar hizmete açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını inşallah bu sene içerisinde hizmete açmış olacağız." dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu ulaşım projelerinden biri olan Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu şantiyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, Mersin'in serbest bölgesiyle, inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santraliyle, büyük sanayi ve ticari kuruluşlarıyla ve konteyner hacmi bakımından Türkiye'nin ikinci en büyük limanı sayesinde hızla büyüdüğünü kaydetti.

PROJEDE YÜZDE 88 SEVİYESİNE ULAŞILDI Mersin'in bölgede yükselen bir cazibe merkezi olarak öne çıktığına dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Gelişmiş karayolu ağlarının tam kavşağında yer alan şehrimiz, kuzeyde Ankara, İstanbul ve Avrupa'ya; doğuda ise Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısına sahip ve şehrimizin batı yönündeki otoyol ağı Çeşmeli'ye kadar uzanıyor. Şimdi de Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun doğal devamı niteliğindeki bu projemiz, mevcut Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinden D-400 Devlet Yoluna paralel ilerleyip Kızkalesi Kavşağı ile devlet yoluna bağlanacak." Kamu-Özel İşbirliği modeli ile hayata geçirilen otoyolun; 3 geliş 3 gidiş 6 şeritli 41 kilometre ana gövde ve 2 geliş 2 gidiş 4 şeritli 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Proje kapsamında ayrıca; 7 adet tünel, 5 adet viyadük, 2 adet otoyol hizmet tesisi, 1 adet bakım işletme merkezi ve 1 adet tünel işletme merkezi inşa ediyoruz. Yapım çalışmalarında şu anda önemli aşamaları geride bıraktık. Toplam 20 bin 232 metre uzunluğundaki 7 adet tüneli ve 3 bin 266 metre uzunluğundaki 5 adet viyadüğü tamamladık. Toprak işlerinde 41 milyon metreküp kazı ve dolgu yaparak yüzde 99 ilerleme sağladık. 140 adet köprü ve sanat yapısından 131'ini bitirerek yüzde 95 gerçekleşme elde ettik. 3,8 milyon ton üstyapı imalatından 1,8 milyon tonunu tamamlayarak yüzde 50 ilerleme kaydettik. Projenin genel fiziksel gerçekleşmesini yüzde 88 seviyesine ulaştırdık." dedi.