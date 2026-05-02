Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı "Türkiye'yi uluslararası ölçekte finans, hizmet ve ticaret merkezi haline getirme" hedefi kapsamında yeni bir dönem başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerinin Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor.
"Yatırım İçin Güçlü Merkez Türkiye Programı" kapsamında şirketlere kurumlar vergisi istisnasından personele ücret desteğine kadar kapsamlı teşvikler sağlanacak.
TÜRKİYE KÜRESEL ŞİRKETLER İÇİN MERKEZ OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, programla Türkiye'nin uluslararası şirketler için finans, hizmet ve ticaret alanlarında güçlü bir merkez haline getirilmesi amaçlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı düzenleme, özellikle çok uluslu şirketlerin yurt dışı operasyonlarını Türkiye'ye taşımasını teşvik edecek.
"NİTELİKLİ HİZMET MERKEZİ" MODELİ GELİYOR
Çalışmanın en dikkat çeken başlığını "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli oluşturuyor.
İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında elde edilen kazançlara 20 yıl boyunca kurumlar vergisi indirimi sağlanacak. Bunun yanında çok uluslu şirketlerin yurt dışı operasyonlarını Türkiye'ye taşıması için yurt dışı kazançlarına yönelik kapsamlı teşvikler devreye alınacak.
İFM'YE GELEN ŞİRKETE SÜRESİZ VERGİ İSTİSNASI
Operasyon merkezini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyan çok uluslu şirketler için önemli bir vergi avantajı sağlanacak.
Bu şirketlerin İFM üzerinden yurt dışından elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden tamamen ve süresiz istisna tutulacak.
İFM DIŞINDA DA YÜZDE 95 AVANTAJ
Teşvikler yalnızca İstanbul Finans Merkezi ile sınırlı kalmayacak.
Çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM dışında bir bölgeye taşımaları halinde de yurt dışından elde ettikleri kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna edilecek.
Bu adımla Türkiye'nin farklı şehirlerinin de uluslararası şirketlerin operasyon ve hizmet merkezi haline gelmesinin önü açılacak.
PERSONEL İÇİN DE ÜCRET İSTİSNASI
"Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli kapsamında Türkiye'ye gelen şirketlerin personeline de ücret istisnası sağlanacak.
Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personel için istisna tutarı, brüt asgari ücretin 4 katına kadar uygulanacak.
YARARLANMAK İÇİN İKİ ŞART ARANACAK
Söz konusu istisnalardan yararlanmak isteyen şirketler için bazı kriterler bulunacak.
Buna göre şirketlerin en az üç farklı ülkede faaliyette bulunması gerekecek. Ayrıca yıllık brüt gelirlerinin en az yüzde 80'inin yurt dışından elde edilmesi şartı aranacak.
Bu şartlarla teşviklerin, doğrudan uluslararası faaliyet yürüten çok uluslu şirketlere yönlendirilmesi hedefleniyor.