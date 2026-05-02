İFM'YE GELEN ŞİRKETE SÜRESİZ VERGİ İSTİSNASI Operasyon merkezini İstanbul Finans Merkezi'ne taşıyan çok uluslu şirketler için önemli bir vergi avantajı sağlanacak. Bu şirketlerin İFM üzerinden yurt dışından elde ettikleri kazançlar, kurumlar vergisinden tamamen ve süresiz istisna tutulacak.

İFM DIŞINDA DA YÜZDE 95 AVANTAJ Teşvikler yalnızca İstanbul Finans Merkezi ile sınırlı kalmayacak. Çok uluslu şirketlerin operasyon merkezlerini İFM dışında bir bölgeye taşımaları halinde de yurt dışından elde ettikleri kazançların yüzde 95'i kurumlar vergisinden istisna edilecek. Bu adımla Türkiye'nin farklı şehirlerinin de uluslararası şirketlerin operasyon ve hizmet merkezi haline gelmesinin önü açılacak.

PERSONEL İÇİN DE ÜCRET İSTİSNASI "Nitelikli Hizmet Merkezi" modeli kapsamında Türkiye'ye gelen şirketlerin personeline de ücret istisnası sağlanacak. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personel için istisna tutarı, brüt asgari ücretin 4 katına kadar uygulanacak.