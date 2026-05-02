ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'dan 5 bin ABD askerini çekmeye hazırlanıyor.

Washington-Berlin hattında esen soğuk rüzgarların ardından Pentagon'dan dikkat çeken bir karar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Alman Şansölye Friedrich Merz ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Almanya'dan 5 bin ABD askerini çekmeye hazırlanıyor. Alman lider Washington'ın müzakere masasında İran tarafından aşağılandığını söyledi. Trump ise Truth Social hesabından yaptığı öfkeli paylaşımda Merz'in "berbat bir iş çıkardığını" ve "göç ve enerji konusunda her türlü sorunu olduğunu" yazdı.

Merz ve Trump, Fotoğraflar: Reuters ABD ALMANYA'DAN ASKER ÇEKİYOR ABD Başkanı ayrıca İspanya ve İtalya'dan asker çekme olasılığının da sinyallerini verdi. ABD'nin şu anda Almanya genelindeki üslerde en az 36.000 askeri bulunuyor. Bu, Avrupa'daki bugüne kadarki en büyük askeri konuşlandırma olarak kaydedildi. İtalya'da yaklaşık 12.000, İngiltere'de ise 10.000 Amerikan askeri bulunuyor. PENTAGON DOĞRULADI Pentagon'un doğruladığı üzere birliklerin geri çekilmesi kararı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Açıklamada "Bu karar, Bakanlığın Avrupa'daki askeri konuşlanma durumunun kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından ve sahadaki gereksinimler ve koşullar dikkate alınarak alınmıştır. Çekilme işleminin önümüzdeki altı ila on ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.