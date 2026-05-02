Washington-Berlin hattında esen soğuk rüzgarların ardından Pentagon'dan dikkat çeken bir karar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Alman Şansölye Friedrich Merz ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Almanya'dan 5 bin ABD askerini çekmeye hazırlanıyor.
Alman lider Washington'ın müzakere masasında İran tarafından aşağılandığını söyledi. Trump ise Truth Social hesabından yaptığı öfkeli paylaşımda Merz'in "berbat bir iş çıkardığını" ve "göç ve enerji konusunda her türlü sorunu olduğunu" yazdı.
ABD ALMANYA'DAN ASKER ÇEKİYOR
ABD Başkanı ayrıca İspanya ve İtalya'dan asker çekme olasılığının da sinyallerini verdi.
ABD'nin şu anda Almanya genelindeki üslerde en az 36.000 askeri bulunuyor. Bu, Avrupa'daki bugüne kadarki en büyük askeri konuşlandırma olarak kaydedildi. İtalya'da yaklaşık 12.000, İngiltere'de ise 10.000 Amerikan askeri bulunuyor.
PENTAGON DOĞRULADI
Pentagon'un doğruladığı üzere birliklerin geri çekilmesi kararı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi. Açıklamada "Bu karar, Bakanlığın Avrupa'daki askeri konuşlanma durumunun kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından ve sahadaki gereksinimler ve koşullar dikkate alınarak alınmıştır. Çekilme işleminin önümüzdeki altı ila on ay içinde tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TRUMP-MERZ KRİZİNDEN HEMEN SONRA
Trump-Merz tartışması ve Almanya'dan asker çekme kararı Trump'ın İran savaşında kendisine yardım etmeyi reddeden NATO müttefiklerine yönelik eleştirilerinin ardından geldi.
SIRADA İTALYA VE İSPANYA MI VAR?
Trump'a ABD birliklerini İtalya ve İspanya'dan çekip çekmeyeceği sorulduğunda "Muhtemelen çekerim, neden çekmeyeyim ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya da berbat bir ülke oldu. Her durumda 'Ben bu işe karışmak istemiyorum' dediler" şeklinde konuşmuştu. Bu açıklamalar Merz'in "Amerikalıların açıkça hiçbir stratejisi yok" demesinin ardından gelmişti.
Merz "İranlılar müzakere konusunda, daha doğrusu müzakere etmeme konusunda çok yetenekliler; Amerikalıların İslamabad'a gidip hiçbir sonuç alamadan tekrar ayrılmalarına izin veriyorlar." Demiş ve İran rejiminin "tüm milleti aşağıladığını" da sözlerine eklemişti. Trump da Merz'i İran'In nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünmekle suçlamış ve ne yaptığını bilmediğini belirtirken "Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" demişti.