Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
TRABZONSPOR SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR
Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.
Papara Park'ta oynanacak mücadele, Karadeniz ekibi için hem moral hem de puan tablosu açısından kritik önem taşıyor.
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Teknik heyetin bu eksikler doğrultusunda kadroda zorunlu değişikliklere gitmesi bekleniyor.
32. RANDEVU
Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 31 maçta bordo-mavililer 14 galibiyetle üstünlük kurdu. İzmir temsilcisi 6 kez sahadan galip ayrılırken 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.
PAPARA PARK'TA ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA
Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, iç sahada oynanan 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Bu maçlarda 25 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 10 gol gördü.
İLK YARININ RÖVANŞI
Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu kez sahasında da kazanarak rakibi karşısında seriyi sürdürmek istiyor.
Geçen sezon Göztepe karşısında galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, bu sezon tabloyu tersine çevirmiş durumda.
MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto ve Onuachu.
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson ve Juan.