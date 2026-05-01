Fatih Tekke 3 puan istiyor! Trabzonspor'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Trabzonspor, 32. haftanın en zorlu maçlarından birinde Göztepe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde bulunan Fırtına, olası bir yenilgi sonrasında rakibinin önüne geçmek ve sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş, stoperde yine Lovik'i sahaya sürmeye hazırlanıyor. 10 numarada ise Ernest Muçi'nin rolü değişmeyecek. İşte Trabzonspor'un Göztepe maçı muhtemel 11'i...

Fatih Tekke 3 puan istiyor! Trabzonspor'un Göztepe maçı muhtemel 11'i
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Papara Park'ta karşılaşacak.
  • Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.
  • Trabzonspor, son 3 maçta galibiyet alamadı ve iç sahada çıkış yakalamayı hedefliyor.
  • Trabzonspor'da Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
  • Trabzonspor, Göztepe ile Süper Lig tarihinde 32. kez karşılaşacak ve önceki 31 maçta 14 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Papara Park'ta oynanacak mücadele, Karadeniz ekibi için hem moral hem de puan tablosu açısından kritik önem taşıyor.

Trabzonspor son maçında Konyaspor'a 2-1 yenildi

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Teknik heyetin bu eksikler doğrultusunda kadroda zorunlu değişikliklere gitmesi bekleniyor.

32. RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 31 maçta bordo-mavililer 14 galibiyetle üstünlük kurdu. İzmir temsilcisi 6 kez sahadan galip ayrılırken 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Karadeniz ekibi, bu maçlarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

Trabzonspor gelecek hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak

PAPARA PARK'TA ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR'DA

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. Bordo-mavililer, iç sahada oynanan 15 karşılaşmada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Bu maçlarda 25 gol atan Trabzonspor, kalesinde ise 10 gol gördü.

İLK YARININ RÖVANŞI

Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmada Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer, bu kez sahasında da kazanarak rakibi karşısında seriyi sürdürmek istiyor.

Geçen sezon Göztepe karşısında galibiyet alamayan Karadeniz ekibi, bu sezon tabloyu tersine çevirmiş durumda.

Trabzonspor, ZTK'da da Gençlerbirliği ile finale yükselme mücadelesi verecek

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lövik, Mustafa, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Augusto ve Onuachu.

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson ve Juan.

Trabzonspor transferde 3. imzasını istiyor! Savunmaya Güney Amerika takviyesiTrabzonspor transferde 3. imzasını istiyor! Savunmaya Güney Amerika takviyesi
Trabzonspor transferde 3. imzasını istiyor! Savunmaya Güney Amerika takviyesi

Trabzonspor transferde 3. imzasını istiyor! Savunmaya Güney Amerika takviyesi
