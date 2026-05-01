Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Papara Park'ta karşılaşacak.

Maç saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Trabzonspor, son 3 maçta galibiyet alamadı ve iç sahada çıkış yakalamayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor, Göztepe ile Süper Lig tarihinde 32. kez karşılaşacak ve önceki 31 maçta 14 galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak. TRABZONSPOR SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet elde edemedi. 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Trabzonspor, iç sahada kazanarak yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor. Papara Park'ta oynanacak mücadele, Karadeniz ekibi için hem moral hem de puan tablosu açısından kritik önem taşıyor.

Trabzonspor son maçında Konyaspor'a 2-1 yenildi SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Edin Visca sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak. Teknik heyetin bu eksikler doğrultusunda kadroda zorunlu değişikliklere gitmesi bekleniyor. 32. RANDEVU Trabzonspor ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 31 maçta bordo-mavililer 14 galibiyetle üstünlük kurdu. İzmir temsilcisi 6 kez sahadan galip ayrılırken 11 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 46 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.