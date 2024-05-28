Buzdolabına 1 TL koyan sonucu görünce şaştı kaldı! Etkisi inanılmaz

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle küçük bir kap suyu dondurarak içine 1 TL yerleştirin. Bu, buzdolabınızın içinde bir buz tabakası oluşturmanıza yardımcı olur. Tatilden dönüşte bu 1 TL'nin konumu yiyeceklerinizin durumu hakkında size bilgi verecektir.

NASIL ÇALIŞIR? 1 TL Hala Buzun Üzerindeyse: Eğer tatil dönüşünde 1 TL buzun yüzeyinde kalmışsa, bu, elektrik kesintisi gibi olumsuz bir durum olmadığını ve buzdolabınızdaki gıdaların güvenle tüketilebileceğini gösterir. Bu durumda, gıdalarınızın tazeliği korunmuştur.