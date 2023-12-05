48 sayısını 6 saniyede görenler Şahin gözlerine sahip! Gözlerinizin sınırlarını test edin

Optik illüzyon ların büyüleyici dünyasına adım atın ve 4K görüş yeteneğinizi test edin. Bu zorlu görsel testte, sayılar denizinde gizlenmiş olan 48 numarasını, etrafındaki 40'ların arasından 6 saniye içinde bulmaya çalışacaksınız. Peki, bu sınırlı süre içinde başarılı olabilecek misiniz?

Optik illüzyonların merkezinde görsel aldatmaca sanatı yer alır. Sanatçılar ve psikologlar, renk, kontrast, perspektif ve geometri ilkelerini kullanarak, beklentilerimizi altüst eden görüntüler yaratır. Escher'in imkansız merdivenlerinden hipnotize edici Rubin'in vazosuna kadar, optik illüzyonlar beyinlerimizin görsel bilgiyi işleme biçimlerinin inceliklerine dokunur. Ames Odası, derinlik ve perspektifin nasıl manipüle edilerek boyut ve şekil algılarının bozulduğunu gösteren bir optik illüzyon harikasıdır. Benzer şekilde, ünlü "Necker Küpü," basit bir iki boyutlu çizimin birden fazla yorumuna beyinlerimizin nasıl geçiş yapabildiğini gösterir.