WhatsApp’ta saç baş yolduracak yeni tehdit ortaya çıktı! Bunu yapanın mesajları ifşa olacak

WhatsApp uygulaması milyonlarca kişi tarafından günlük iletişim aracı olarak kullanılırken zaman zaman güvenlik açıkları nedeniyle riskli durumları beraberinde getirebiliyor. Özellikle telefon numarasını değiştiren kişilerin eski numaralarının başka bir kullanıcı tarafından satın alınması durumunda, yazışmalarınızın güvenliği tehlikeye girebiliyor.
MUHAKKAK DİKKAT EDİN!
Operatörlerin eski müşterilerin telefon numaralarını yeniden kullanıma sunması bu tür bir güvenlik açığından kaynaklanan sorunları artırabilir. İşte bu tehlikenin önüne geçmek için atılması gereken adımlar!
GÜVENLİK TEHLİKESİNİ BERTARAF ETME YOLLARI
Numarasını değiştiren kişilerin eski numaralarının başka bir kullanıcı tarafından alınması büyük bir güvenlik riski oluşturabilir. Bu durumu fark ettiğinizde, hemen harekete geçerek hesabınızı silmeniz gerekmektedir.