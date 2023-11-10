WhatsApp’ta saç baş yolduracak yeni tehdit ortaya çıktı! Bunu yapanın mesajları ifşa olacak

Eski telefonunuzdaki sohbet geçmişinizi yeni bir telefona aktarabilmek için, iCloud veya bilgisayar yedeklemesi oluşturmanız gerekmektedir. Yedekleme oluşturmak için adımları öğrenmek için ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. iCloud veya bilgisayar yedeklemesi oluşturmadan yeni telefona geçerseniz, yedeklemenizi nasıl geri yükleyeceğinizi öğrenmek için Apple Destek web sitesini ziyaret etmeniz önemlidir.