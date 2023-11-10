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WhatsApp'ta saç baş yolduracak yeni tehdit ortaya çıktı! Bunu yapanın mesajları ifşa olacak

Dünyanın dört bir yanında en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan WhatsApp, güvenlik açığıyla gündeme oturdu ve birçok kullanıcıyı şaşkına çevirdi. Bu güvenlik açığı zaman zaman büyük sıkıntılara yol açabiliyor. Tam da bu noktada yeni bir kullanıcının eski bir telefon numarasının sahibi olduğu süreçte eski numaranın sahibi tarafından yapılan tüm yazışmalara ve kişi listesine erişim sağlama potansiyeli bulunuyor. İşte WhatsApp'ın bu güvenlik açığı ve kullanıcılarına sunduğu riskler!

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 17:18 Güncelleme 10 Kasım 2023, 17:18
WhatsApp’ta saç baş yolduracak yeni tehdit ortaya çıktı! Bunu yapanın mesajları ifşa olacak

WhatsApp uygulaması milyonlarca kişi tarafından günlük iletişim aracı olarak kullanılırken zaman zaman güvenlik açıkları nedeniyle riskli durumları beraberinde getirebiliyor. Özellikle telefon numarasını değiştiren kişilerin eski numaralarının başka bir kullanıcı tarafından satın alınması durumunda, yazışmalarınızın güvenliği tehlikeye girebiliyor.

MUHAKKAK DİKKAT EDİN!

Operatörlerin eski müşterilerin telefon numaralarını yeniden kullanıma sunması bu tür bir güvenlik açığından kaynaklanan sorunları artırabilir. İşte bu tehlikenin önüne geçmek için atılması gereken adımlar!

GÜVENLİK TEHLİKESİNİ BERTARAF ETME YOLLARI

Numarasını değiştiren kişilerin eski numaralarının başka bir kullanıcı tarafından alınması büyük bir güvenlik riski oluşturabilir. Bu durumu fark ettiğinizde, hemen harekete geçerek hesabınızı silmeniz gerekmektedir.

Eski telefonunuzdaki sohbet geçmişinizi yeni bir telefona aktarabilmek için, iCloud veya bilgisayar yedeklemesi oluşturmanız gerekmektedir. Yedekleme oluşturmak için adımları öğrenmek için ilgili makaleyi okuyabilirsiniz. iCloud veya bilgisayar yedeklemesi oluşturmadan yeni telefona geçerseniz, yedeklemenizi nasıl geri yükleyeceğinizi öğrenmek için Apple Destek web sitesini ziyaret etmeniz önemlidir.

ADIM ADIM ÇÖZÜM

WhatsApp uygulamasını yeni telefona yükleyin.
Yeni telefon numaranızla WhatsApp'a tekrar kaydolun.
Yedeklemenizi geri yükleyin.

Not: Telefon numaranızı değiştirdikten sonra aynı WhatsApp hesabını kullanmaya devam ederseniz, engellediğiniz kişiler engellenmiş olarak kalacaktır.

WhatsApp güvenlik açığı kullanıcılarına ciddi riskler sunabilir. Numaranızın güvende olup olmadığını kontrol etmek ve önlem almak için yukarıda belirtilen adımları takip etmek önemlidir. Bu adımları doğru bir şekilde uygulayarak, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlayabilir ve WhatsApp üzerindeki iletişiminizi koruyabilirsiniz.

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