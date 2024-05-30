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NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 || Noterler hafta içi-hafta sonu saat kaça kadar açık? Nöbetçi noter çalışma günleri....

Noter çalışma saatleri için araştırmalar hızlandı. Resmi işlemler için sıkça başvurulan noterler, vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyor. Noterlerin çalışma saatleri, birçok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle hafta içi noter çalışma saatlerine yetişemeyen vatandaşlar, hafta sonu hizmet veren nöbetçi noterlerin saat kaça kadar açık olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, 2024 noter mesai saatleri ve detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 22:03 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 22:03
NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 || Noterler hafta içi-hafta sonu saat kaça kadar açık? Nöbetçi noter çalışma günleri....

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Noter çalışma saatleri 2024 en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Resmi işlemler için en çok başvurulan makamlardan biri olan noterler, vatandaşlara güvenli ve hızlı hizmet sunmaktadır. Özellikle hafta içi çalışma saatlerine yetişemeyen vatandaşlar için nöbetçi noterler büyük kolaylık sağlamaktadır. 2024 yılı için noterlerin çalışma saatleri ve nöbetçi noter hizmetleri hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Noterler hafta içi her gün saat 09.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyor.

2024 NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Nöbetçi noterler Cumartesi günleri 09.00 ile 16.00 arası, Pazar günleri ise 10.00 ile 14.00 arasında hizmet vermektedir.

NOTER ÖĞLE MOLASI NE ZAMAN?

Noterler hafta içi saat sabah 09.00'dan öğlen 12.30'a kadar hizmet verir. Saat 12.30 ile 13.30 arası öğle arası olarak kabul edilir. Öğleden sonra mesaisi ise 13.30'da başlar ve 17.30'da tamamlanır.



NOTERLER BAYRAMLARDA VE RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Noterler bir devlet kurumu olduğu için resmi tatillerde açık değildir. Ancak nöbetçi noterler hizmet verir. İlinize göre nöbetçi noter sorgulamasını aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

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