METROBÜS DURAKLARI || 2024 İstanbul Beylikdüzü-Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs durakları haritası! Güzergah ve sefer saatleri listesi...

İstanbul'un önemli ulaşım ağlarından biri olan metrobüs hattı, şehirdeki yoğun trafiği hafifletmek ve hızlı bir şekilde toplu taşıma imkanı sunmak için oldukça önemli bir rol oynuyor. Metrobüs hatlarının güzergâhları, durak isimleri, sefer saatleri ve biniş ücretleri gibi bilgiler, İstanbul'da seyahat edenler için oldukça değerli. İşte İstanbul metrobüs hatları...