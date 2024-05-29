METROBÜS DURAKLARI || 2024 İstanbul Beylikdüzü-Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs durakları haritası! Güzergah ve sefer saatleri listesi...

İstanbul'un önemli ulaşım ağlarından biri olan metrobüs hattı, şehirdeki yoğun trafiği hafifletmek ve hızlı bir şekilde toplu taşıma imkanı sunmak için oldukça önemli bir rol oynuyor. Metrobüs hatlarının güzergâhları, durak isimleri, sefer saatleri ve biniş ücretleri gibi bilgiler, İstanbul'da seyahat edenler için oldukça değerli. İşte İstanbul metrobüs hatları...
METROBÜS DURAKLARI İSİMLERİ
- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
- Beykent
- Cumhuriyet Mahallesi
- Beylikdüzü Belediye
- Beylikdüzü
- Güzelyurt
- Haramidere
- Haramidere Sanayi
- Saadetdere Mahallesi
- Mustafa Kemalpaşa
- Cihangir – Üniversite Mahallesi
- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
- Şükrübey
- Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
- Küçükçekmece
- Cennet Mahallesi
- Florya
- Beşyol
- Sefaköy
- Yenibosna
- Şirinevler (Ataköy)
- Bahçelievler
- İncirli – Ömür (Bakırköy)
- Zeytinburnu
- Merter
- Cevizlibağ
- Topkapı
- Bayrampaşa – Maltepe
- Edirnekapı
- Ayvansaray – Eyüpsultan
- Halıcıoğlu
- Okmeydanı
- Darülaceze – PERPA
- Okmeydanı Hastane
- Çağlayan (Adliye)
- Mecidiyeköy
- Zincirlikuyu
Anadolu Yakası
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
- Burhaniye
- Altunizade
- Acıbadem
- Uzunçayır
- Fikirtepe
- Söğütlüçeşme (Kadıköy)
METROBÜS – M1 METRO AKTARMA DURAKLARI
Merter Metrobüs Durağı
Zeytinburnu Metrobüs Durağı
İncirli Metrobüs Durağı
Bahçelievler Metrobüs Durağı
Şirinevler Metrobüs Durağı
Yenibosna Metrobüs Durağı
METROBÜS – M2 METRO AKTARMA DURAKLARI
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı
METROBÜS – M4 METRO AKTARMA DURAKLARI
Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı
METROBÜS – M5 METRO AKTARMA DURAKLARI
Altunizade Metrobüs Durağı
METROBÜS – M7 METRO AKTARMA DURAKLARI
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı
METROBÜS MARMARAY (YHT) AKTARMA DURAKLARI
Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı
Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)
Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)