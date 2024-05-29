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METROBÜS DURAKLARI || 2024 İstanbul Beylikdüzü-Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs durakları haritası! Güzergah ve sefer saatleri listesi...

Metrobüs durakları ve isimleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. İstanbul'da toplu taşıma tercih edenler için metro, tramvay ve metrobüs gibi alternatifler büyük önem taşıyor. Özellikle metrobüs hattı, yoğun trafiği olan güzergâhlar arasında hızlı ve etkili bir ulaşım sağlıyor. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme güzergâhı, İstanbul'un önemli merkezlerini birbirine bağlayan ve birçok yolcunun tercih ettiği bir rota olma özelliğini taşıyor. İşte 2024 İstanbul metrobüs hatları ve durakları...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 21:25 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 21:29
METROBÜS DURAKLARI || 2024 İstanbul Beylikdüzü-Zincirlikuyu-Söğütlüçeşme metrobüs durakları haritası! Güzergah ve sefer saatleri listesi...

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İstanbul'un önemli ulaşım ağlarından biri olan metrobüs hattı, şehirdeki yoğun trafiği hafifletmek ve hızlı bir şekilde toplu taşıma imkanı sunmak için oldukça önemli bir rol oynuyor. Metrobüs hatlarının güzergâhları, durak isimleri, sefer saatleri ve biniş ücretleri gibi bilgiler, İstanbul'da seyahat edenler için oldukça değerli. İşte İstanbul metrobüs hatları...

METROBÜS DURAKLARI İSİMLERİ

  • Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)
  • Beykent
  • Cumhuriyet Mahallesi
  • Beylikdüzü Belediye
  • Beylikdüzü
  • Güzelyurt
  • Haramidere
  • Haramidere Sanayi
  • Saadetdere Mahallesi
  • Mustafa Kemalpaşa
  • Cihangir – Üniversite Mahallesi
  • Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü
  • Şükrübey
  • Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri
  • Küçükçekmece
  • Cennet Mahallesi
  • Florya
  • Beşyol
  • Sefaköy
  • Yenibosna
  • Şirinevler (Ataköy)
  • Bahçelievler
  • İncirli – Ömür (Bakırköy)
  • Zeytinburnu
  • Merter
  • Cevizlibağ
  • Topkapı
  • Bayrampaşa – Maltepe
  • Edirnekapı
  • Ayvansaray – Eyüpsultan
  • Halıcıoğlu
  • Okmeydanı
  • Darülaceze – PERPA
  • Okmeydanı Hastane
  • Çağlayan (Adliye)
  • Mecidiyeköy
  • Zincirlikuyu

Anadolu Yakası

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
  • Burhaniye
  • Altunizade
  • Acıbadem
  • Uzunçayır
  • Fikirtepe
  • Söğütlüçeşme (Kadıköy)

METROBÜS – M1 METRO AKTARMA DURAKLARI

Merter Metrobüs Durağı

Zeytinburnu Metrobüs Durağı

İncirli Metrobüs Durağı

Bahçelievler Metrobüs Durağı

Şirinevler Metrobüs Durağı

Yenibosna Metrobüs Durağı

METROBÜS – M2 METRO AKTARMA DURAKLARI

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - Gayrettepe Metro Durağı

METROBÜS – M4 METRO AKTARMA DURAKLARI

Uzunçayır Metrobüs Durağı - Ünalan Metro Durağı

METROBÜS – M5 METRO AKTARMA DURAKLARI

Altunizade Metrobüs Durağı

METROBÜS – M7 METRO AKTARMA DURAKLARI

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı

METROBÜS MARMARAY (YHT) AKTARMA DURAKLARI

Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı
Cevizlibağ Metrobüs Durağı (MR11 otobüsleri ile)
Zeytinburnu Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Şirinevler Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Yenibosna Metrobüs Durağı (MR20 otobüsleri ile)
Beşyol Metrobüs Durağı (Florya dolmuşları ile)

METROBÜS HAT İSİMLERİ

Metrobüs Hatları Duraklar
34 Avcılar Kampüs - Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya - Beşyol - Sefaköy - Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy – Zincirlikuyu
34A Cevizlibağ - Topkapı - Bayrampaşa Maltepe - Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan - Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme
34C Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) – Beykent - Cumhuriyet Mahallesi - Beylikdüzü Belediye – Beylikdüzü – Güzelyurt – Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mahallesi - Mustafa Kemalpaşa – Cihangir – Üniversite Mahallesi - Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü – Şükrübey - Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri – Küçükçekmece - Cennet Mahallesi – Florya – Beşyol – Sefaköy – Yenibosna - Şirinevler (Ataköy) – Bahçelievler - İncirli – Ömür (Bakırköy) – Zeytinburnu – Merter – Cevizlibağ
34G Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy - Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe –Söğütlüçeşme
34Z Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme
34AS Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü - Burhaniye - Altunizade - Acıbadem - Uzunçayır - Fikirtepe – Söğütlüçeşme
34BZ Beylikdüzü Sondurak - Hadımköy - Cumhuriyet Mah.- Beylikdüzü Belediye - Beylikdüzü - Güzelyurt -Haramidere - Haramidere Sanayi - Saadetdere Mah. - Mustafa Kemal Paşa - Cihangir/Üniversite mah. - Avcılar Kampüs-Şükrübey - İBB Sosyal Tesisler - Küçükçekmece - Cennet Mah. - Florya-Beşyol - Sefaköy -Yenibosna - Şirinevler - Bahçelievler - İncirli - Zeytinburnu - Merter - Cevizlibağ -Topkapı - Bayrampaşa (Maltepe) -Edirnekapı - Ayvansaray - Halıcıoğlu - Okmeydanı - Darülaceze - Okmeydanı Hastane - Çağlayan -Mecidiyeköy – Zincirlikuyu

MERTOBÜS HATLARI VE ROTA İSİMLERİ

Metrobüs Hatları Rota
34 Avcılar'dan başlayarak Zincirlikuyu'ya gider.
34A Cevizlibağ'dan başlayarak Söğütlüçeşme'ye gider.
34AS Avcılar'dan başlayarak Söğütlüçeşme'ye gider.
34B Beylikdüzü'nden başlayarak Avcılar'a gider.
34BZ Beylikdüzü'nden başlayarak Zincirlikuyu'ya gider.
34C Beylikdüzü'nden başlayarak Cevizlibağ'a gider.
34G Beylikdüzü'nden başlayarak Söğütlüçeşme'ye gider.
34T Avcılar'dan başlayarak Topkapı'ya gider.
34Z Zincirlikuyu'dan başlayarak Söğütlüçeşme'ye gider.
34U Uzunçayır'dan başlayarak Zincirlikuyu'ya gider.

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