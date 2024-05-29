İstanbul İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’un Fethi kutlamaları sebebiyle...

29 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar başladı. Bu özel günü kutlamak isteyen İstanbul sakinleri ve ziyaretçiler, 29 Mayıs 2024 tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...
29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul, 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Mayıs'ta toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.
İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.