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İstanbul İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul'un Fethi kutlamaları sebebiyle...

29 Mayıs'ta toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı sorusu için araştırmalar hız kazandı. İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı, büyük bir coşkuyla kutlanacak ve bu özel günün heyecanı tüm şehri saracak. Her yıl olduğu gibi, 29 Mayıs çeşitli etkinliklerle anılacak ve İstanbul'un tarihine yapılan bu önemli katkı vurgulanacak. Bu özel günün kutlamaları, İstanbul'un dört bir yanında gerçekleşecek ve halkın yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Böylesi önemli bir günde, toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 08:22 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 08:39
İstanbul İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’un Fethi kutlamaları sebebiyle...

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29 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar başladı. Bu özel günü kutlamak isteyen İstanbul sakinleri ve ziyaretçiler, 29 Mayıs 2024 tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

29 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul, 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü kutlamaları için hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Mayıs'ta toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

İBB tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'un fethi olan 29 Mayıs'ta kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak." ifadelerine yer verildi.

29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

29 Mayıs resmi tatil takviminde yer almıyor.

Bu nedenle 29 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen gün, okullar tatil olmayacak, kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

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