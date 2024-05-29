İstanbul İETT, otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı? 29 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul’un Fethi kutlamaları sebebiyle...

29 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar başladı. Bu özel günü kutlamak isteyen İstanbul sakinleri ve ziyaretçiler, 29 Mayıs 2024 tarihinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyorlar. Peki, yarın toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...