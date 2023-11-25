Galatasaray Alanyaspor maç sonucu: 4-0 (ÖZET) İşte maçtan dakikalar...

Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray, evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Trendyol Süper Lig 13. hafta maçında Galatasaray ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçı Sarı-kırmızılı takım 4-0 kazandı.
Gaalatasaray'ın gollerini 37. dakikada Icardi, 45 ve 59. dakikalarda Mertens ve 70. dakikada Zaha attı.
Hatayspor yenilgisi sonrası milli aradan farklı galibiyetle lige dönen Galatasaray, puanını 34'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Art arda 5. mağlubiyetini alan Alanyaspor ise 10 puanda kaldı