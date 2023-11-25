Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! İşte listedeki yıldızlar

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin ayırdığı bütçe 8 milyon euro.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda 853 dakika sahada kalan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

SALİH ÖZCAN VE RABIOT DİĞER ADAYLAR!

Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic transferinde yine mutlu sona ulaşamazsa rotasını bu kez Salih Özcan ile Adrien Rabiot'ya çevirecek.



