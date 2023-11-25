Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! İşte listedeki yıldızlar

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı...
Önceliği orta saha olarak belirleyen teknik heyet listeyi de belirledi.
Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği 3 yıldızdan birine imza attırmayı planlıyor.
İşte o isimler...
KRUNIC İLK SIRADA!
İlk sırada sezon başında da gündeme gelen ancak AC Milan'la sözleşme uzatmak istediği için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen Rade Krunic var.
Boşnak oyuncu, İtalyan ekibinden istediği ücreti alamadığı için bu defa gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
TEKLİF 8 MİLYON EURO
Eğer Milan, bonserviste 10 milyon euronun altına düşerse transfer gerçekleşecek.
Sözleşmesi 2025'te bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin ayırdığı bütçe 8 milyon euro.
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda 853 dakika sahada kalan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı sağlayamadı.
SALİH ÖZCAN VE RABIOT DİĞER ADAYLAR!
Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic transferinde yine mutlu sona ulaşamazsa rotasını bu kez Salih Özcan ile Adrien Rabiot'ya çevirecek.
Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan için nabız yoklaması yapıldı.
Önümüzdeki ay da Juventus'ta görev yapan Rabiot'un durumu sorulacak.
Mutlak bir orta saha takviyesi planlayan yönetim, 3 isimden birini kadrosuna kazandıracak.