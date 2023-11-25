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Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte listedeki yıldızlar

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşarak hasretini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü ara transfer dönemine çevirdi. Takıma mutlak bir orta saha takviyesi yapmak isteyen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, 3 isimlik listesini yönetime sundu. İşte o yıldızlar...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 16:21 Güncelleme 25 Kasım 2023, 16:21
Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! İşte listedeki yıldızlar

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer çalışmaları şimdiden başladı...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Süper Lig ve Konferans Ligi'nde lider durumda olan sarı-lacivertlilerde eksik bölgeler belirlendi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Orta saha, stoper ve golcü transferi yapmak isteyen Kanarya'da operasyon için düğmeye basıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Önceliği orta saha olarak belirleyen teknik heyet listeyi de belirledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği 3 yıldızdan birine imza attırmayı planlıyor.

İşte o isimler...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

KRUNIC İLK SIRADA!
İlk sırada sezon başında da gündeme gelen ancak AC Milan'la sözleşme uzatmak istediği için Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeyen Rade Krunic var.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Boşnak oyuncu, İtalyan ekibinden istediği ücreti alamadığı için bu defa gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

TEKLİF 8 MİLYON EURO
Eğer Milan, bonserviste 10 milyon euronun altına düşerse transfer gerçekleşecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Sözleşmesi 2025'te bitecek olan 30 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin ayırdığı bütçe 8 milyon euro.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 12 maça çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Bu karşılaşmalarda 853 dakika sahada kalan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

SALİH ÖZCAN VE RABIOT DİĞER ADAYLAR!
Fenerbahçe yönetimi, Rade Krunic transferinde yine mutlu sona ulaşamazsa rotasını bu kez Salih Özcan ile Adrien Rabiot'ya çevirecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Borussia Dortmund'da forma giyen Salih Özcan için nabız yoklaması yapıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Önümüzdeki ay da Juventus'ta görev yapan Rabiot'un durumu sorulacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot

Mutlak bir orta saha takviyesi planlayan yönetim, 3 isimden birini kadrosuna kazandıracak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den orta saha operasyonu! Rade Krunic Salih Özcan Rabiot
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