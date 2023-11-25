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Fenerbahçe'de Livakovic'ten flaş istek!

Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Dominic Livakovic, gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilmişti. Hırvat kaleciden yönetime flaş bir talep geldiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 16:06 Güncelleme 25 Kasım 2023, 16:27
Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçını da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Sarı-lacivertlilerde takım kaptanları Dzeko ve Tadic bir yandan takımı motive ederken bir yandan da yönetimle çeşitli görüşmeler yapıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Kısa süre önce Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Başkan Ali Koç'la görüşmüş ve İsmail Kartal'ın ekibine çok dil bilen yabancı bir antrenör katılmasını istemişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

LIVAKOVIC DE YABANCI ANTRENÖR İSTEDİ

Bu kez Hırvat kaleci Livakovic de yabancı antrenör istedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Deneyimli eldiven, kaleci antrenörü olarak Trabzonspor'dan gönderilen Sandro Zufic'i teknik ekipte görmek istediğini yönetime iletti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Livakovic, bu sezon Fenerbahçe kalesini 11 maçta korudu, 6 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Hırvat file bekçisinin sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 1.88 cm boyunda...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini 51 karşılaşmada korudu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!
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