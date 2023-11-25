Fenerbahçe’de Livakovic’ten flaş istek!

Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçını da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Trendyol Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçını da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.
Sarı-lacivertlilerde takım kaptanları Dzeko ve Tadic bir yandan takımı motive ederken bir yandan da yönetimle çeşitli görüşmeler yapıyor.
Kısa süre önce Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Başkan Ali Koç'la görüşmüş ve İsmail Kartal'ın ekibine çok dil bilen yabancı bir antrenör katılmasını istemişti.
LIVAKOVIC DE YABANCI ANTRENÖR İSTEDİ
Bu kez Hırvat kaleci Livakovic de yabancı antrenör istedi.
Deneyimli eldiven, kaleci antrenörü olarak Trabzonspor'dan gönderilen Sandro Zufic'i teknik ekipte görmek istediğini yönetime iletti.
Livakovic, bu sezon Fenerbahçe kalesini 11 maçta korudu, 6 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.
Hırvat file bekçisinin sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?
9 Ocak 1995 tarihinde Hırvatistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine NK Zadar altyapısında başladı.
2015 yılında Dinamo Zagreb'de A takıma yükseldi.
28 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 1.88 cm boyunda...
Livakovic, Hırvatistan Milli Takımı'nın kalesini 51 karşılaşmada korudu.
Başarılı eldivenin güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...