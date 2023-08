Fenerbahçe Zimbru maçı kaç kaç? Fenerbahçe Zimbru golleri kim attı? Zimbru - Fenerbahçe MAÇ ÖZETİ: 0-4!

KANARYA REKOR KIRDI!

Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık galibiyetlerle eleyen Fenerbahçe, Avrupa kupalarının çift ayaklı eleme turlarında iki maç sonundaki en yüksek gol farkını tekrarladı.

9-0 vs Zimbru (2023/24)

9-0 vs B36 Torshavn (2006/07)

TADIC SİFTAH YAPTI TARİHE GEÇTİ!

Zimbru filelerini havalandıran Dusan Tadic (34 yaş 254 gün), Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarının formalarıyla gol atan en yaşlı oyuncular:

37 yaş 131 gün | Edin Dzeko (Fenerbahçe vs Zimbru)

37 yaş 90 gün | Emre Belözoğlu (İstanbul Başakşehir vs Braga)

37 yaş 14 gün | Arouna Kone (Sivasspor vs Qarabağ)