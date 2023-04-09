Beşiktaş 3-1 Giresunspor (ÖZET)

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2) ve Redmond kaydetti. Giresunspor'un golü 20'de Riad Bajic'ten geldi.
3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Cenk Tosun'un kafa vuruşunda top kaleci Ferhat'ın kucağında kaldı.
13'üncü dakikada Redmond'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
21'inci dakikada Giresunspor öne geçti. Sol kanattan gelişen konuk ekip atağında yapılan ortada ceza sahası içinde Bajic'ten seken top sol çizgide Sainz'ın önünde kaldı. Sainz'ın yeniden içeri çevirdiği topu Bajic, altıpas içinde yaptığı tek vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
23'üncü dakikada Colley'in savunmadan attığı uzun pasla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ferhat son anda ayaklarıyla topu kornere gönderdi.
37'nci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ön alanda yaptığı baskı sonrasında topu kapan Salih Uçan, ceza sahası dışından şutunu çekti. Ceza alanı içinde top Alexis Perez'in eline çarpında hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.
39'uncu dakikada penaltı atışını kullanan Aboubakar, kaleci Ferhat ve meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi: 1-1.
42'nci dakikada Aboubakar'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Ghezzal, ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.
45+5'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen siyah-beyazlı ekip atağında Ghezzal, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar'ı gördü. Aboubakar, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak direk dibinden ağlara gönderdi: 2-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
55'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Sol kantta topla buluşan Masuaku, ceza sahası içindeki Redmond'ı gördü. Ceza alanı içi sol çaprazında iki rakibinden sıyrılan Redmond, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.