Beşiktaş 3-1 Giresunspor (ÖZET)

DERBİNİN 11'İNDE 2 DEĞİŞKLİK YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 28'inci haftasında deplasmanda 4-2 kazanılan Fenerbahçe derbisinin 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, derbinin ikinci yarısında oyuna dahil olup, maçın kahramanı olan Nathan Redmond'u Giresunspor karşısında 11'de başlattı. Ayrıca Fenerbahçe derbisinde dizinden sakatlanan Tayyip Talha Sanuç'un yerine de Romain Saiss görev aldı. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Saiss, Colley ve Masuaku'dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic ve Salih Uçan'ı sahaya süren tecrübeli teknik adam hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Redmond, solunda ise Cenk Tosun'u sahaya sürdü. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise Vincent Aboubakar oldu.

SAISS 4 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin Faslı stoperi Romain Saiss, 4 maç sonra ilk 11'de görev aldı. Romain Saiss, Tayyip Talha Sanuç'un sakatlığı sonrasında ilk 11'de görev aldı. Son olarak Antalyaspor ile oynanan erteleme karşılaşmasında ilk 11'de yer alan Faslı savunmacı, daha sonrasında Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında görev almamış, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında ise sonradan oyuna dahil olmuştu.