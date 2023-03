Millet can derdinde 6'lı koalisyon koltuk! Afetzedelerden tepki: Hakkımız helal değil

Muhamet Tufan (44): Biz Hatay Hassa'da yaşam mücadelesi verirken onlar deprem yokmuş gibi davrandılar.

KOYUN CAN KASAP ET DERDİNDE

Halil Kurt (56): Koyun can derdinde kasap et derdinde. Bu haldeyken bile kavga yapıyorlar. Kendi sorunlarını çözemiyorlar. Halkın sorunlarını böyle mi çözecekler?