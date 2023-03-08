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    • Haberler
    • 08.03.2023 07:21
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    • 08.03.2023 07:23
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    Millet can derdinde 6'lı koalisyon koltuk! Afetzedelerden tepki: Hakkımız helal değil

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem nedeniyel 10 ilde yaşanan yıkımın izlerini silmek isteyen devlet, ilk günden bu yanan tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda. Asrın felaketinden siyasi rant çıkarmak isteyen muhalefet ise; gereçek dışı iddiaların ve yalanların peşine koşmaktan çekinmedi. Bu çirkin algı operasyonu yetmezmiş gibi acılar henüz tazeyken koltuk kavgasına düşen 6'lı koalisyon, büyük tepki çekti. Çadırkent ve prefabrik evlerde yaşayan depremzedeler, entrika dolu siyasi çekişmeye tepki göstererek, "Hakkımızı helal etmiyoruz" sözlerini kullandı.

    Millet can derdinde 6’lı koalisyon koltuk!

    Asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşayan depremzedeler, 6'lı koalisyonun'un entrika dolu siyasi çekişmesine büyük tepki gösterdi: SABAH'a konuşan depremzedeler 6'lı koalisyonun için: "Hakkımızı bunlara helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

    MUHALEFETE SERT TEPKİ
    6'lı Masa'da geçtiğimiz hafta başlayan ve günümüze kadar uzanan siyasi entrikalar dizisi, depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik yürütülen yardım kampanyalarını gölgede bıraktı. Depremzedeler muhalefete sert tepki gösterdi.

    Gaziantep Nurdağı'nda 2 katlı evli yıkılan ve ailesiyle çadırda kalan Mehmet Murat: Koltuk derdine düştüler, depremi gündemden düşürdüler. Bunlar koltuk sevdalısı. Hakkımızı onlara helal etmiyoruz.

    İslahiye'de depremde evi hasar gören, işyeri yıkılan ve çadırda kalan Şaban Özer (71): İlk gün göstermelik deprem bölgesine gelip ortadan kayboldular. Devletimiz yaralarımızı sarıyor. Onlar ise Ankara'da toplanıp, miting, kutlama yapıyorlar. Yazıklar olsun.

    BU NEYİN KUTLAMASI
    Sabah gazetesinin haberine göre; Gaziantep'te 6'lı koalisyona büyük tepki var.

    Nurdağı konteyner kentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca (78): Hayatımız yıkıldı. 6'lı Masa ise adayını kutlamayla açıklıyor. Bu neyin kutlaması?

        Muhamet Tufan (44): Biz Hatay Hassa'da yaşam mücadelesi verirken onlar deprem yokmuş gibi davrandılar.

        KOYUN CAN KASAP ET DERDİNDE
        Halil Kurt (56):         Koyun can derdinde kasap et derdinde. Bu haldeyken bile kavga yapıyorlar. Kendi sorunlarını çözemiyorlar. Halkın sorunlarını böyle mi çözecekler?

        Enver Kaygısız (37): Bizim sorunumuzu gündeme getirmeyen muhalefet yarın iktidara geldiğinde ne yapacak? Günlerdir gündemi meşgul ettiler.

        Ferhat Karaaslan (39) (Kahramanmaraş): Benim gündemim çocuklarım, Altılı Masa değil.

            Malatyalı depremzede Mahmut Seçen (25): Şu zamanda siyaset için uğraşıyorlar. Bunları görünce üzülüyoruz, kınıyoruz. İnsanlık gidiyor, bunun zamanı mı?

            SON SÖZÜ SÖYLEYECEĞİZ
            Erol Gül (47): CHP'nin milletin partisi olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ülke yastayken kutlama yapmak da neyin nesi. Millet son sözünü sandıkta söyleyecek.

            Yusuf Çalışkan (50): Depremin ilk gününden itibaren devletimiz her gün yanımızda oldu. Bugün ülke yastayken seçimi karnaval haline getirenlere yazıklar olsun.
                Millet can derdinde 6’lı koalisyon koltuk!
                Haberler Haberler Millet can derdinde 6'lı koalisyon koltuk! Afetzedelerden tepki: Hakkımız helal değil
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