Millet can derdinde 6'lı koalisyon koltuk! Afetzedelerden tepki: Hakkımız helal değil

İslahiye'de depremde evi hasar gören, işyeri yıkılan ve çadırda kalan Şaban Özer (71): İlk gün göstermelik deprem bölgesine gelip ortadan kayboldular. Devletimiz yaralarımızı sarıyor. Onlar ise Ankara'da toplanıp, miting, kutlama yapıyorlar. Yazıklar olsun.

BU NEYİN KUTLAMASI

Sabah gazetesinin haberine göre; Gaziantep'te 6'lı koalisyona büyük tepki var.

Nurdağı konteyner kentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca (78): Hayatımız yıkıldı. 6'lı Masa ise adayını kutlamayla açıklıyor. Bu neyin kutlaması?