Millet can derdinde 6'lı koalisyon koltuk! Afetzedelerden tepki: Hakkımız helal değil

Asrın felaketinde tarifsiz acılar yaşayan depremzedeler, 6'lı koalisyonun'un entrika dolu siyasi çekişmesine büyük tepki gösterdi: SABAH'a konuşan depremzedeler 6'lı koalisyonun için: "Hakkımızı bunlara helal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
MUHALEFETE SERT TEPKİ
6'lı Masa'da geçtiğimiz hafta başlayan ve günümüze kadar uzanan siyasi entrikalar dizisi, depremden zarar gören vatandaşlarımıza yönelik yürütülen yardım kampanyalarını gölgede bıraktı. Depremzedeler muhalefete sert tepki gösterdi.
Gaziantep Nurdağı'nda 2 katlı evli yıkılan ve ailesiyle çadırda kalan Mehmet Murat: Koltuk derdine düştüler, depremi gündemden düşürdüler. Bunlar koltuk sevdalısı. Hakkımızı onlara helal etmiyoruz.
İslahiye'de depremde evi hasar gören, işyeri yıkılan ve çadırda kalan Şaban Özer (71): İlk gün göstermelik deprem bölgesine gelip ortadan kayboldular. Devletimiz yaralarımızı sarıyor. Onlar ise Ankara'da toplanıp, miting, kutlama yapıyorlar. Yazıklar olsun.
BU NEYİN KUTLAMASI
Sabah gazetesinin haberine göre; Gaziantep'te 6'lı koalisyona büyük tepki var.
Nurdağı konteyner kentte ailesiyle kalan Süleyman Atmaca (78): Hayatımız yıkıldı. 6'lı Masa ise adayını kutlamayla açıklıyor. Bu neyin kutlaması?