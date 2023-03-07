Meral Akşener'den akılalmaz "asık surat" savunması: "Tuhaf bir ışık gelmiş"





Öğle saatlerinde İyi Parti Genel Merkezi'ne gelen Akşener'in yüz ifadesi



DEPREMİ YALANLARINA ALET ETTİ

Öğlen saatlerinde İyi Parti Genel Merkezi'ne geldiği anlarda yüzü gülen Akşener asrın çifte felaketi depremleri söylediği yalanlara alet etti. Akşener, "İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz. Ben 99 depreminde Kocaeli milletvekiliydim. Eşim ve kendi ailem oradaydı. Bu deprem benim eski anılarımı çıkardı. Ne kadar kötü bir şeymiş. Acıyı ittiriyorsunuz, sonra anında ortaya çıkıyor. Bir gece sıfır uyku. İyi ayakta kalabildim orada. Yorgunluk herhalde immün sistemini düşürüyor insanı. Ne olur beni affedin, eve gidin üstümü başımı değiştirip dinleneyim dedim. Saadet Partisi'nin menüleri muhteşem olur." şeklinde konuştu.