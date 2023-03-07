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    • Haberler
    • 07.03.2023 21:38
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    • 07.03.2023 21:38
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    Meral Akşener'den akılalmaz "asık surat" savunması: "Tuhaf bir ışık gelmiş"

    6'lı koalisyondan yaptığı zehir zemberek açıklamalar sonrası ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koalisyona "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartıyla geri dönmüştü. Toplantı sonrası istediğini tam olarak alamadığı ise yüzüne yansımış ve gündem olmuştu. Katıldığı canlı yayında asık surat ifadesiyle akılalmaz bir savunmaya imza atan Akşener, "Kemal Bey'in yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş." dedi. Işık yalanına depremi de alet eden Akşener, "Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz" dedi ancak gündüz saatlerinde İyi Parti Genel Merkezi'ne geldiği anlardaki güldüğü anları hesaba katmadı.

    takvim.com.tr
    Akşener’den akılalmaz asık surat savunması!

    CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Akşener'in geçtiğimiz hafta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta bir daha toplandı.

    Saadet Partisi Genel Merkezi önünde 6'lı koalisyon liderleri tarafından yapılan açıklamayla Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ilan edildi.

    TEMEL KARAMOLLAOĞLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI DUYURDU
    Karamollaoğlu adaylığa ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu adayımızdır. Kendisine başarılar diliyorum. Selamünaleyküm" ifadelerini kullandı.

    AKŞENER'İN YÜZ İFADESİ OLAY OLDU
    Konuşma sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzak konumda yer alan Akşener'in surat ifadesi dikkat çekti.

    Meral Akşener'in suratına dikkat! Kemal Kılıçdaroğlu kararı yüzünü düşürdü...

    Akşener'in asık suratı masaya dönmesine rağmen alınan karardan memnun olmadığını bir kez daha gösterdi.

        YEMEĞE KALMADI
        Akşener'in, adaylık ilanı sonrası liderlerin yemeğine katılmadığı öğrenildi. 5 liderin birlikte yediğini Akşener'in sofraya oturmadığı ortaya çıktı.





        TUHAF BİR IŞIK GELMİŞ
        Katıldığı canlı yayında asık surat ifadesiyle akılalmaz bir savunmaya imza atan Akşener, "Üzerimde palto varken Kemal Bey'in yaptığı konuşmaya baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok." dedi.



        Akşener'in iddia ettiği yüzüne gelen tuhaf ışık ve asır suratı


        Geçtiğimiz hafta yapılan toplantı sonrası imza attığı bildirinin ardından masadan kalktığını unutan Akşener, "İmza koymuşum ben. Öyle şey olur mu? Bu dünyada eşim dahil, oğlum hariç, hiç kimse zorla bir şey yaptıramaz. " diyerek kendi kendini yalanladı.


            Akşener'in paltosuz asık suratlı ikinci fotoğrafı

            CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisini gece saatleerinde evinde ziyaret ettiğini belirterek, "Bir gece evvel hiç uyumadım. Müzakere sebebiyle, insanlar geldi gitti evime. İki belediye başkanımız Mansur Bey ve Ekrem Bey geldi gitti. 02.15 gibi bizim evde oldular. İstanbul'dan çıkmış gelmiş Ekrem Bey. Sıfır uyku uyudum. Uykusuzlukta biraz hareketleriniz ağırlaşıyor. O masada bir müzakere oldu, uzlaşı ve mutabakat sağlandı." ifadelerini kullandı.



            Öğle saatlerinde İyi Parti Genel Merkezi'ne gelen Akşener'in yüz ifadesi

            DEPREMİ YALANLARINA ALET ETTİ
            Öğlen saatlerinde İyi Parti Genel Merkezi'ne geldiği anlarda yüzü gülen Akşener asrın çifte felaketi depremleri söylediği yalanlara alet etti. Akşener, "İki metnin altına 6 genel başkan imza attık. Bununla ilgili mutsuzluk söz konusu değil. Doğru bulmadığınız bir kararın altına niye imza atasınız. Gerçekten arkadaşlar baksınlar, paltolu olanda yüzüme gelen ışık şöyle. Bir de deprem oldu, kahkaha atmaya çekiniyoruz. Ben 99 depreminde Kocaeli milletvekiliydim. Eşim ve kendi ailem oradaydı. Bu deprem benim eski anılarımı çıkardı. Ne kadar kötü bir şeymiş. Acıyı ittiriyorsunuz, sonra anında ortaya çıkıyor. Bir gece sıfır uyku. İyi ayakta kalabildim orada. Yorgunluk herhalde immün sistemini düşürüyor insanı. Ne olur beni affedin, eve gidin üstümü başımı değiştirip dinleneyim dedim. Saadet Partisi'nin menüleri muhteşem olur." şeklinde konuştu.

            METİNDE İMAMOĞLU- YAVAŞ GÖNDERMESİ: UYGUN GÖRDÜĞÜ ZAMAN...
            6'lı koalisyonun mutabakat metni de yayımlandı.

            Yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri yazılmadan "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır." denildi.

            İMAMOĞLU VE YAVAŞ'IN DA SURAT YERLERDE
            Akşener gibi İmamoğlu ve Yavaş'ın suratının asık olması dikkat çekti.

            AKŞENER MASAYI DAĞITMIŞTI
            3 Mart'ta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı sert açıklamalarla 6'lı koalisyonu dağıttı.

            "DAYATMA VAR, NOTER MASASI-KUMAR MASASI" DEDİ KALKTI
            Adaylık konusunda ortakları ile anlaşamadığını belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kıskaca alındığını ve kendisine aday dayatması yapıldığını belirterek 'Noter masası ve kumar masası" benzetmesi yaptığı masadan kalktı.

                AKŞENER YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU İŞARET EDEREK CHP'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEDİ
                Masadaki ortaklarının aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önerisine karşı CHP'li Mansur Yavaş ve CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun isimlerini öneren Meral Akşener, bu durumun destek bulamadığını söyleyip, iki CHP'li belediye başkanlarına adeta bir dayatmada bulundu.

                İki isme adaylık çağrısı yapan Akşener, CHP'nin içini karıştırmayı da hedefledi.

                KILIÇDAROĞLU İLE BİAT POZU VERDİLER
                Akşener çaprısının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'na destek verirken daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 'biat' pozu vererek Akşener'in o çağrısını karşılıksız bıraktılar.

                Karşılıklı atışmalar devam ederken bugün ise sinsi pazarlıklar yaşandı.

                İKNAYA GELDİLER
                Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun izniyle Akşener'i ziyaret etti.

                Ziyaret sonrası açıklama yapan Yavaş ve İmamoğlu, Akşener'e masaya geri dönün çağrısında bulunduklarını belirtti.

                AKŞENER MASAYA ŞART KOŞTU
                Daha sonra açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması şartıyla masaya geri döneceğini ilettiğini söyledi.

                OTELDE BULUŞTULAR AKŞENER GERİ DÖNDÜ
                Yaşananlar sonrası CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da JW Marriot Otel'de bir araya geldi. İmamoğlu ve Yavaş'ın da katıldığı Kılıçdaroğlu - Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü. Bu gelişmelerle Akşener "Noter ve kumar masası" dediği masaya tükürdüğünü yalayarak geri döndü.
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