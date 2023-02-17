Asrın felaketi sonrası Bakan Kurum TOKİ'yi örnek gösterdi: "En doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz"

Bir yandan hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini diğer yandan da geçici barınma ve kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Kurum, "Şu anda 7 bin 328 personelle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada 1602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir." diye konuştu.

Depremlerin 11 ilde 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini hatırlatan Kurum, şehirlerin yeni yerleşimlerine ilişkin hassas bir süreç ve vatandaşların can ve mal güvenliğini teminat altına alacak bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.