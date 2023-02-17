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    • 17.02.2023 13:07
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    • 17.02.2023 13:25
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    Asrın depreminde Hatay’ın bu kadar yıkıma uğramasının sebebi ne? Uzmanı belgelerle anlattı!

    Merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen asrın depremleri 10 ili etkiledi. Yıkımların yüksek olduğu Hatay’da hasarların büyük olmasının nedenini Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı ivme grafikleriyle açıkladı.

    takvim.com.tr
    Hatay neden bu kadar yıkıma uğradı?

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkıldı. Hatay'da hasarın Kahramanmaraş'tan daha ağır olmasının nedenini Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı ivme grafikleriyle tek tek açıkladı.

    Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin 12. gününde bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tam 'umut bitti' derken 261 ve 268. saatte umut bitmedi, mucize kurtuluşlar geldi.

    JEOFİZİK YÜKSEK MÜHENDİSİ PROF. DR. ERCAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

    Depremin etkilediği yerlerden biri de tarihi dokusuyla bilinen Hatay. Asrın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ili etkileyen depremler özellikle şehrin Kırıkhan ilçesini yerle bir etti. Depremlerin merkez üssünün Kahramanmaraş olmasına rağmen Hatay'ın niçin bu kadar çok yıkıma uğradığı ise merak konusu oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından durumu açıkladı.

    HATAY'DAKİ VURUŞ GÜCÜ, KAHRAMANMARAŞ'DAKİ VURUŞ GÜCÜNDEN DAHA BÜYÜK

        Deprem odağındaki ivme algısına dair bir grafik paylaşan Ercan, "Kahramanmaraş Pazarcık deprem odağındaki ivme algısı (785 cm/sn2) ile Hatay Defne ölçüm durağında algılanan yüksek ivme(1352 m/sn2). Hatay'daki vuruş gücü, Kahramanmaraş'daki vuruş gücünden daha büyük? Neden? İşte Hatay'ın daha çok yıkım görmesindeki neden bu." sözlerine yer verdi.

        DEPREM, YERİN 9,26 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE KAYDEDİLDİ

        Adeta enkaza dönen Hatay'da dün 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5,1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Arsuz'a 6 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 9,26 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem, Hatay'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedildi

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        Haberler Güncel Asrın depreminde Hatay’ın bu kadar yıkıma uğramasının sebebi ne? Uzmanı belgelerle anlattı!
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