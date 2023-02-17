Asrın depreminde Hatay’ın bu kadar yıkıma uğramasının sebebi ne? Uzmanı belgelerle anlattı!

Depremin etkilediği yerlerden biri de tarihi dokusuyla bilinen Hatay. Asrın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ili etkileyen depremler özellikle şehrin Kırıkhan ilçesini yerle bir etti. Depremlerin merkez üssünün Kahramanmaraş olmasına rağmen Hatay'ın niçin bu kadar çok yıkıma uğradığı ise merak konusu oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından durumu açıkladı.

HATAY'DAKİ VURUŞ GÜCÜ, KAHRAMANMARAŞ'DAKİ VURUŞ GÜCÜNDEN DAHA BÜYÜK