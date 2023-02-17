Asrın depreminde Hatay’ın bu kadar yıkıma uğramasının sebebi ne? Uzmanı belgelerle anlattı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki asrın çifte depremlerinde binlerce ev yıkıldı. Hatay'da hasarın Kahramanmaraş'tan daha ağır olmasının nedenini Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı ivme grafikleriyle tek tek açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin 12. gününde bölgedeki çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tam 'umut bitti' derken 261 ve 268. saatte umut bitmedi, mucize kurtuluşlar geldi.
JEOFİZİK YÜKSEK MÜHENDİSİ PROF. DR. ERCAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI
Depremin etkilediği yerlerden biri de tarihi dokusuyla bilinen Hatay. Asrın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ili etkileyen depremler özellikle şehrin Kırıkhan ilçesini yerle bir etti. Depremlerin merkez üssünün Kahramanmaraş olmasına rağmen Hatay'ın niçin bu kadar çok yıkıma uğradığı ise merak konusu oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından durumu açıkladı.
HATAY'DAKİ VURUŞ GÜCÜ, KAHRAMANMARAŞ'DAKİ VURUŞ GÜCÜNDEN DAHA BÜYÜK