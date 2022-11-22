Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesi! 2022 Spotify Wrapped YAYINLANDI MI? Spotify 2022 en çok dinlediklerim nereden bakılır?

Spotify, özet listesi oluşturarak son 1 yıl içerisinde kullanıcının en çok dinlediği müzik listesini yayınlıyor. Spotify Wrapped adı verilen bu özellik sayesinde 'kaçırdığın hit parçalar', 'yılın sanatçıları' gibi pek çok başlıkla müzik listelerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Peki, 2022 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesine nereden bakılır? İşte tüm merak edilenler...
SPOTİFY WRAPPED 2022 NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar Spotify'da ne kadar zaman geçirdiğini, en çok hangi şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları dinlediğini, yeni keşfettiği sanatçılara kadar detayları öğrenebiliyor. Wrapped ayrıca kullanıcıların mevsimlere göre değişen müzik anlayışını ve son on yılda yayınlanan albümler arasından yıllara göre en çok kimleri ne kadar dinlendiğini de gösteriyor.
2022 ÖZETİ YAYINLANDI MI?
Henüz 2022 Spotify özeti yayınlanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...