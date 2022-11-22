Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesi! 2022 Spotify Wrapped YAYINLANDI MI? Spotify 2022 en çok dinlediklerim nereden bakılır?

"SPOTIFY 2022 ÖZETİN" NASIL BAKILIR?

Spotify 2022 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sunacak. 2022 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2022 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor.

2022 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel "Özeti" için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify'ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;

Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2022 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.