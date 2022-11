Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesi! 2022 Spotify Wrapped YAYINLANDI MI? Spotify 2022 en çok dinlediklerim nereden bakılır?

SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

Spotify bu sene, sadece Kişisel 'Özet' deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda 'On Yıllık Özetim' opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.