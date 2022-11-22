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    • Haberler
    • 22.11.2022 12:45
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    • 22.11.2022 12:45
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    Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesi! 2022 Spotify Wrapped YAYINLANDI MI? Spotify 2022 en çok dinlediklerim nereden bakılır?

    Spotify, 2022 yılına sayılı haftalar kala önceki yıllarda da olduğu gibi abonelerine özel bir sürpriz yapıyor. Spotify kullanıcıları, 2022 yılında en çok dinlediği şarkıyı, sanatçıyı, hangi tarz müzikler dinlediği gibi bilgilere erişebiliyor. Peki, 2022 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesine nereden bakılır? İşte tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesi!

    Spotify, özet listesi oluşturarak son 1 yıl içerisinde kullanıcının en çok dinlediği müzik listesini yayınlıyor. Spotify Wrapped adı verilen bu özellik sayesinde 'kaçırdığın hit parçalar', 'yılın sanatçıları' gibi pek çok başlıkla müzik listelerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Peki, 2022 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesine nereden bakılır? İşte tüm merak edilenler...

    SPOTİFY WRAPPED 2022 NEDİR, NASIL KULLANILIR?

    Spotify Wrapped sayesinde kullanıcılar Spotify'da ne kadar zaman geçirdiğini, en çok hangi şarkıları dinlediğini, en çok hangi sanatçıları dinlediğini, yeni keşfettiği sanatçılara kadar detayları öğrenebiliyor. Wrapped ayrıca kullanıcıların mevsimlere göre değişen müzik anlayışını ve son on yılda yayınlanan albümler arasından yıllara göre en çok kimleri ne kadar dinlendiğini de gösteriyor.

    2022 ÖZETİ YAYINLANDI MI?

    Henüz 2022 Spotify özeti yayınlanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...

        "SPOTIFY 2022 ÖZETİN" NASIL BAKILIR?

        Spotify 2022 Özetin adlı deneyimi kullanıcılarına sunacak. 2022 yılına dair dinleme verilerini gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2022 yılında en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebiliyor.

        2022 yılında en çok dinlediğiniz favori sanatçı kimdi? Yılın her mevsiminde en çok dinlediğiniz şarkı neydi? Spotify Kişisel "Özeti" için daha fazla bilgiye ulaşmak ve kendi özetinizi görmek için Spotify'ın uygulamasına girmeniz yeterli olacaktır.

        Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;

        Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2022 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

        Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

        SPOTİFY WRAPPED NEDİR?

        Spotify bu sene, sadece Kişisel 'Özet' deneyimini hatırlatmakla kalmıyor, aynı zamanda 'On Yıllık Özetim' opsiyonu ile kullanıcıların on yıla uzanan dinleme verilerini de gösteriyor. Böylece kullanıcılar, 2019 ve on yıl boyunca en çok dinledikleri ve keşfettikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarına erişebilecek.
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        Haberler Haberler Spotify Wrapped 2022 özeti şarkılar listesi! 2022 Spotify Wrapped YAYINLANDI MI? Spotify 2022 en çok dinlediklerim nereden bakılır?
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