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    • Haberler
    • 18.11.2022 09:09
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    • 18.11.2022 10:06
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    ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM.GOV.TR ADRESİNDE | 100. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI! ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır?

    100. dönem ÖGG sınav sonuçları için geri sayım sona erdi. Bugün Özel Güvenlik sınav sonuçlarına katılan adaylar için büyük gün. 30 Ekim 2022 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Özel Güvenlik sınavının sonuçları az sonra açıklanacak. Adaylar sabah saatlerinden itibaren 100. dönem ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? ÖGG sınav sonucuna nasıl, nereden bakılır? sorularına yanıt arıyor. İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI...

    100. dönem ÖGG sınav sonuçları AÇIKLANDI MI?

    100. dönem ÖGG sınav sonuçları sorusu son dakika olarak araştırılmaya başlandı. Bu yıl Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG) sınavına binlerce kişi katıldı. Sonuçlar için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM)! Peki ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır? İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI!

    ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    SON DAKİKA! ÖGG sınav sonuçları 18 Kasım 2022 tarihinde ilan edilecek. Ancak sonuçların bugün saat kaçta açıklanacağı henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

    100. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Adaylar EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçlarını https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulayabilir.

    ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.

    Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

        ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

        Özel Güvenlik 100. Temel Eğitim ve 76. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden yayınlandı. Sınav soru ve cevapları A ve B kitapçıklarını aşağıdaki ekrandan görüntüleyebilirsiniz.

        100. ÖGG SORU KİTAPÇIĞI VE CAVAP ANAHTARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir..
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        Haberler Haberler ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM.GOV.TR ADRESİNDE | 100. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI! ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır?
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