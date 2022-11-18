ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM.GOV.TR ADRESİNDE | 100. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI! ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır?

100. dönem ÖGG sınav sonuçları sorusu son dakika olarak araştırılmaya başlandı. Bu yıl Özel Güvenlik Görevlileri (ÖGG) sınavına binlerce kişi katıldı. Sonuçlar için gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nde (EGM)! Peki ÖGG sınav sonuçları nereden öğrenilir? ÖGG sınav sonucuna nasıl bakılır? İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama EKRANI!
ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
SON DAKİKA! ÖGG sınav sonuçları 18 Kasım 2022 tarihinde ilan edilecek. Ancak sonuçların bugün saat kaçta açıklanacağı henüz duyurulmadı. Detaylar geldikçe haberimiz güncellenecektir.
100. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçlarını https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulayabilir.
ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak.
Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.